El Córdoba CF celebró su tradicional almuerzo navideño, el primero bajo el manto de Infinity, en un ambiente que para nada tiene que ver con el que se respiraba en El Arcángel hasta hace sólo unas semanas. La buena marcha liguera del primer equipo, que buscará el asalto al play off el domingo ante el Marbella, y la estabilidad económica que ha traído la llegada del grupo inversor de Bahréin han cambiado la cara a una entidad que ahora desprende optimismo y buen rollo allá por donde se mire. Un bienestar que, lejos de ser complaciente, exige seguir dando pasos para construir un futuro mejor que, en el plano deportivo, pasa de forma inexorable por una buena introducción en el mercado, ahora que se abre en enero.

Durante una velada en la que estuvieron todos los empleados del club, además de los miembros del primer equipo, el filial y una delegación del Femenino –el equipo ya está de vacaciones–, los dirigentes del CCF quisieron agradecer, de palabra y con respaldo, el esfuerzo realizado por todos los profesionales para mantener con vida a la institución. El consejero delegado, Javier González Calvo, que estuvo respaldado por parte de su consejo de administración –de los conocidos sólo faltó Adrián Fernández Romero–, exprimió el discurso institucional para tender la mano a los veteranos y la afición.

Pero también dejó claro que los nuevos rectores están dispuestos a hacer un esfuerzo para que la primera plantilla se centre "sólo en lo deportivo" y para traer refuerzos tanto para el filial, colista del Grupo X de Tercera División, como al Femenino, en la séptima posición del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola, para lograr sus respectivos objetivos.

Porque desde Infinity están seguros de que no habrá problemas para poder realizar incorporaciones en el mercado de invierno. Sobre todo porque la administración concursal que rige Francisco Estepa ha ordenado ya la liberación de la partida económica para solventar los pagos atrasados con las distintas instituciones públicas (Seguridad Social y Hacienda), el siguiente y obligado paso tras poner al día a la plantilla durante la pasada semana.

Precios populares ante el Marbella

Este hecho no es ni mucho menos baladí, dado que el recurso de la ex consejera Magdalena Entrenas pidiendo la recusación del magistrado de lo Mercantil Antonio Fuentes Bujalance podría frenar el proceso de ser admitido. Hay que tener en cuenta que en los próximos días el juez decidirá si lo acepta o no, pero en el primero de los supuestos eso obligaría al nombramiento de un nuevo titular que debería lidiar con el procedimiento ya abierto, con una resolución no inferior a los dos meses.

Pero esa situación extrema quedaría disuelta con el último movimiento de la administración, que permitiría centrar todos los objetivos en los dos partidos que quedan para terminar el año, con especial relevancia al del domingo ante el Marbella. El club mantendrá la política de precios populares (entradas a 5 euros para los abonados) con la idea de poblar lo máximo posible las gradas de El Arcángel y poder celebrar un nuevo triunfo.