Raúl Agné espera con impaciencia los refuerzos que deben llegar al Córdoba CF en los próximos días, aunque se ha mostrado comprensivo con la dirección deportiva al señalar que "estoy acostumbrado a trabajar en la adversidad, sé lo que es el mercado de invierno y sé que no es fácil". Con todo, el aragonés ha reconocido que le gustaría "tener alguno más pero entiendo que es complicado y tampoco queremos dar pasos en falso. Queremos que lo que venga sea para sumar y mejorar lo que tenemos ahora".

El técnico del CCF no ha ocultado que "estamos en cuadro", pero se ha felicitado por poder disponer ya de Luis Garrido, que ha sido inscrito y estará el domingo en el duelo ante el Recreativo Granada: "Bienvenido sea a la causa. Menos mal que podemos inscribirlo ya y contar con un efectivo más para sacar esto adelante".

El preparador blanquiverde, además, ha reconocido que en la búsqueda de jugadores para el ataque, un objetivo que se ha escapado ya es Nuha Marong, que precisamente ha firmado por el filial del Granada, procedente del Racing de Santander. "Ese delantero lo quería yo, hablé con él la semana pasada", ha explicado Agné, resignado porque "tú no puedes competir con equipos de Primera División, que pueden pagar mucho más que tú. Es el filial, pero supongo que harán un esfuerzo económico importante para no perder la categoría. Es un jugador rápido, con el que puedes jugar directo, si juega tendremos que estar encima de él porque era un delantero que no tenía el Granada y con él darán un paso adelante".

Respecto al mercado y la baja de Juanto Ortuño, el técnico cordobesista ha explicado que "Juanto no se puede quejar porque ha tenido minutos, pero ha sido una decisión personal, no se encontraba bien por motivos personales y vendrá otro en su lugar".

Confía en Moyano, pese a su pérdida de protagonismo En cuanto a nombres propios del actual plantel que maneja, Agné se detuvo a comentar la situación de Antonio Moyano, que arrancó el curso con protagonismo en el primer equipo pero que ha perdido peso de manera notable. El técnico aragonés aseguró que confía en él. "Antonio está bien. Los chavales del filial han de seguir un proceso. Estoy intentando adaptar a Fran Gómez también, porque es un crío que creo que tiene posibilidades. Antonio ahora no está entrando pero lo volverá a hacer. Es un chaval fantástico, que además entrena siempre bien", explicó.

Centrado ya en el duelo ante el Recreativo Granada, Agné ha asegurado que el rival de esta semana "es un filial con buenos futbolistas, no me fío de la clasificación porque es un equipo capaz de lo mejor y lo peor, pero iremos con toda la intención de ganar".

Con todo, el preparador blanquiverde ha dejado claro que "van últimos y es por algo, eso es una realidad, pero técnicamente son muy buenos. Son un equipo joven y los errores individuales les cuestan caros. Cuando eres joven cometes errores y son los que tenemos que intentar aprovechar nosotros".

El golpe moral de Huelva

El técnico de Mequinenza ha hecho referencia también al empate en Huelva para reconocer que "yo soy de pasar página pronto pero me costó tres o cuatro días digerir ese gol", en referencia al empate del Decano sobre la bocina por un autogol de Jesús Álvaro. "Después de cómo fue el partido, el punto lo habríamos dado por positivo, pero sí que fue un gol que nos hizo mucho daño porque merecimos la victoria. Pero eso ya pasó, estamos aún ahí y queda mucho. Esto se decide a partir de marzo o abril", ha añadido.

En ese crecimiento que sigue buscando para su equipo, Agné explicó que "llevar la iniciativa todo el partido es difícil porque el rival también juega, pero lo más importante es manejarse en las fases que hay dentro de un partido. Nosotros tenemos fases muy buenas con balón y cuando no tenemos el balón nos cuesta más. Estamos en mejorar eso, que los partidos no se nos vayan por detalles", ya que "si mejoramos eso seremos mucho más competitivos porque nuestras fases de buen juego las tenemos siempre".

Un juego que, coyunturalmente hasta que lleguen los fichajes, habrá que buscar con pocos efectivos en ataque. "Estamos intentando sacar todos los recursos que tenemos. Esperemos el domingo sacar gente de ataque con la garantías suficientes para generar ocasiones de gol. Es cierto que al rival le cuesta materializar pero tampoco encaja mucho, aunque buscaremos sus defectos para poder materializar algunas jugadas de ataque", explicó al respecto el técnico blanquiverde.