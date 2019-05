Rafa Navarro ha reconocido en la previa del partido ante el Nàstic de Tarragona que se trata de "un partido bastante triste, pero lo que hemos hablado es que hay que terminar con la máxima dignidad posible y dar la mejor versión el domingo". El técnico del Córdoba ha reconocido que "el partido la verdad es que no motiva mucho, pero hay que jugarlo y dar la mejor versión".

En ese encuentro, será importante ver la reacción de la afición blanquiverde, pues algunos colectivos han anunciado medidas de protesta antes y durante los 90 minutos. Sobre la posibilidad de que los aficionados se queden fuera del campo, Navarro ha indicado que le gustaría "ver un estadio con más gente de lo habitual pero ya veremos lo que nos encontramos. Todo lo que haga la afición lo respeto. No soy nadie para decirles lo que tienen que hacer. Yo, como aficionado, me gustaría que entrasen y arropasen al equipo, pero si deciden quedarse en la puerta cero, lo respeto".

El preparador blanquiverde ha insistido en la necesidad de terminar el curso de buena manera y para ello sería aconsejable ganar al Nàstic, un conjunto que, a su juicio, "tiene buenos jugadores. Juegan con línea de cinco y tienen calidad. Si no compites ante ellos te pueden ganar. Nosotros queremos dar buenas sensaciones y terminar con dignidad".

Eso sí, el técnico cordobés tiene claro que alineará "a los jugadores que mejor vea en los entrenamientos", si bien dejó una pista de por dónde pueden ir sus intenciones al señalar que "hay jugadores que no han competido mucho, que tienen contrato, y hay que ver el nivel que tienen, y también ver a gente de la cantera". A ese respecto, Navarro ha asegurado que van a "intentar que algún jugador de la cantera debute. Chuma seguramente venga en la convocatoria y tenga la oportunidad de jugar. Hay dos o tres chavales con opciones de estar en un futuro en la plantilla del Córdoba".

Los que no estarán son Carrillo y Manzambi, las dos ausencias que ha señalado el técnico como definitivas por lesión, a lo que se suma que "Carlos Abad tiene una molestia y no sabemos si llegará".

Estaría encantado de seguir

Sobre la posibilidad de continuar como entrenador del Córdoba más allá del final de la presente temporada, Navarro no escondió que estaría dispuesto a seguir. "Está claro que sí. Es un proyecto en igualdad de condiciones, empezar desde cero, no lo que yo me encontré, que todo han sido problemas. Claro que me veo capacitado y con fuerzas, pero hablaremos con el club y decidiremos", ha explicado.

Navarro, que asegura que si pudiera volver atrás en el tiempo "haría lo mismo porque estoy tranquilo con las decisiones que he tomado", ha recordado también que encontró "una situación bastante delicada y las cosas no han salido como pensaba. Desde que entré sólo ha habido problemas". "No sé si con un entrenador con más experiencia hubiera ido mejor, pero la situación era ya bastante complicada. Si tengo que sacar algo positivo es la experiencia que he cogido estos meses", ha apostillado.