El Córdoba CF ha presentado oficialmente este viernes a Alfonso Serrano como nuevo director deportivo. El vallisoletano, que ha estado acompañado por el presidente, Jesús León, ha optado por trasladar un primer mensaje de realismo en su labor de encabezar "un proyecto atrayente" que será liderado desde el banquillo por el veterano Enrique Martín. "Estoy ilusionado y tengo ganas de empezar y hacer un equipo competitivo para devolver al Córdoba lo antes posible a donde se merece", ha manifestado el nuevo jefe de la parcela deportiva de la entidad blanquiverde.

Serrano ha pedido un ejercicio de sensatez a todo el mundo para saber "la realidad donde estamos, porque cuanto antes sepamos que estamos en Segunda B, será más fácil". "Si creemos que por ser el Córdoba y un recién descendido será más fácil, nos equivocaremos. A partir de ahí, intentaremos cimentar un buen proyecto, que es el que tenemos entre manos", ha continuado el flamante director deportivo cordobesista, que ha estado respaldado en la sala de prensa por el que será su secretario técnico, Jorge Rodríguez de Cózar.

El máximo responsable técnico del CCF ha explicado que la elección de Enrique Martín como entrenador se adecua al perfil requerido de un técnico "con peso en el vestuario y experiencia para cuando vengan malos resultados poder revertirlos con garantías". Y ha puntualizado que ya ha iniciado la ronda de contactos con los jugadores con contrato en vigor para hacerles ver la postura del club sobre su continuidad o no, dejando claro que "el que no quiera estar y no esté comprometido, que me pida la carta de libertad para irse".

Puerta abierta a quien no esté "comprometido"

Alfonso Serrano ha matizado que su idea es contar con "gente implicada y con hambre, sea joven o veterana", y ha insistido en que hay que "saber dónde estamos y querer la meta que hay que hacer, que es estar lo más arriba posible". "Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante y hay que ir con mucha humildad para el objetivo final que es el ascenso, que no se construye en diciembre ni en febrero, sino en junio y hay que saber que la temporada será larga, con un proyecto que empieza de cero, con jugadores que no han jugado juntos", ha continuado.

Hay que ir con humildad y saber que la temporada será larga, con un proyecto que empieza de cero

El director deportivo del Córdoba ha señalado que "es importante la normalidad y el sentido común, y con esas dos premisas el camino será más fácil". Además, ha deslizado que su método de trabajo pasa por el "consenso, no ficho por decreto; el club es el que tiene que fichar y el entrenador hacer la alineación". Y ha preferido no detenerse en nombres propios, aunque sí ha puntualizado que "en este momento, y dadas las circunstancias del club, no es momento de hacer muchas apuestas" respecto a la cantera.