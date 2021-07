Edu Frías seguirá al menos una temporada más en el Córdoba CF, salvo sorpresa de última hora. La noticia de la continuidad del meta catalán en El Arcángel no tendría excesiva trascendencia en condiciones normales, después de que a finales del mes pasado el club blanquiverde anunciara la renovación por dos cursos del arquero. Sin embargo, ambas partes se dieron un plazo para que el meta explorara el mercado en busca de un nuevo equipo, que expirará este lunes con el regreso del equipo a los entrenamientos, sin que los agentes del jugador hayan cerrado acuerdo alguno para su fichaje por otra entidad.

La explicación de esa extraña renovación de un portero que no es esencial en los planes de la dirección deportiva blanquiverde está en la cuestión económica. El club priorizó la rebaja de la ficha de Edu Frías a cambio de ampliarle su contrato un año más, con el objetivo de adecuar al completo la masa salarial de la plantilla a la nueva categoría, tras los acuerdos alcanzados también con Willy Ledesma y Javi Flores.

Una vez solventado ese escollo, entró en juego la cuestión deportiva y ahí la apuesta de la dirección deportiva para la temporada 2021-22 es Felipe Ramos. El veterano arquero madrileño llegó tras romper su contrato con el Sanse, a cambio de una modesta compensación económica y con un contrato por dos temporadas. A nadie se le escapa que, aunque tendrá que ganárselo en el día a día con su trabajo, su rol será el de portero titular en el Córdoba CF.

Por ese motivo, y por el importante detalle de que Edu Frías ya no es jugador sub 23, el club acordó con sus agentes un plazo para explorar el mercado, de manera que el Córdoba no pondría traba alguna si el arquero catalán encontraba un nuevo destino en el que continuar su carrera, acorde a sus pretensiones económicas y deportivas. En caso de producirse ese extremo, el club tenía en mente la incorporación de un arquero sub 23, para liberar así una ficha sénior que pudiera usarse para reforzar otra zona del equipo, dejando la portería con una configuración más habitual en las categorías no profesional del fútbol español, en las que el juego con las fichas en esencial en la planificación.

Ese plazo pactado era de unos 20 días, pero que en realidad lo que marcaba como límite era el inicio de la pretemporada como fecha para cerrar el asunto. El Córdoba quiere que Germán Crespo tenga claro los mimbres con los que contará desde el primer momento, con las excepciones del pretendido Visus, que es el elegido para ocupar el puesto de central sub 23 a falta de que el Betis permita su salida, y del delantero que está por llegar, operación retrasada por la negativa del Linares a la salida de Hugo Díaz.

El ejemplo del curso pasado

De esta forma, si en las últimas horas del fin de semana no hay un cambio radical de los acontecimientos, Edu Frías estará junto a sus compañeros en el inicio de la pretemporada, lo que de facto servirá como confirmación de su continuidad en el club blanquiverde.

El arquero es plenamente consciente de que no tendrá una situación nada sencilla para disfrutar de minutos, aunque en un contexto muy similar ya consiguió el curso pasado terminar disputando los mismos partidos (12) que Isaac Becerra, teórico titular. Frías, de hecho, recibió la confianza de Juan Sabas en el inicio del curso y, aunque perdió el sitio hasta por dos veces, terminó siendo el titular en los tres partidos con Germán Crespo al frente del equipo.