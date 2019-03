A pesar de que las jornadas pasan y el Córdoba sigue muy lejos de la zona de permanencia, a nueve puntos ni más ni menos, en el vestuario blanquiverde siguen convencidos de que la salvación aún es posible. Así lo transmitieron Fernández y Jaime Romero, que coincidieron en alabar el papel de su equipo ante el Cádiz y las opciones que tuvieron de ganar.

El más vehemente en su discurso fue Fernández, que reconoció que "seguramente a alguno le parezca poca cosa" pero se mostró convencido que el equipo había dado "un paso y hemos recortado un punto, la semana que viene tenemos un partido vital y tenemos que afrontarlo igual".

El cordobés insiste en mantener el espíritu combativo. "No podemos bajar los brazos, porque tenemos por delante un reto muy bonito", apuntó, antes de asegurar que su fe sigue intacta: "Yo siempre creo, siempre lo he dicho. El año pasado creía, cuando peor estábamos, y este año creo". Fernández recordó que "el equipo se ha llevado muchos varapalos durante toda la temporada, pero hemos creído, creemos y vamos a ir a por todas en estas once finales".

En la misma línea se expresó Jaime Romero, que incluso apuntó a la ocasión de Bodiger, "un tiro al palo muy claro con el que nos podíamos haber llevado la victoria". El extremo manchego destacó que "el equipo está comprometido y cree que se puede", porque "todos los jugadores del vestuario hemos hablado y estamos concienciados de que se puede", además de recordar que "nos quedan algunos rivales directos".