Uno de los grandes protagonistas del triunfo blanquiverde ante el Mallorca fue Miguel de las Cuevas, autor de un golazo que puso el 3-1 y que a la postre resultó definitivo. "Hubiera sido mejor no sufrir tanto porque nos va a dar algo algún día, pero lo importante es ganar. A ver si un triunfo como este, tan costoso y con tanto sufrimiento, nos sirve para cambiar esa dinámica que arrastrábamos todo el año y empiezan a salir las cosas mejor", apuntó el alicantino al ser preguntado por sus sensaciones.

El alicantino sigue creyendo en que es posible salvarse y asegura que "creo que este equipo tiene algo especial, que en los momentos complicados siempre resucita, y a ver si a partir de ahora vamos para arriba".

Sobre su error en el penalti, que pudo poner a su equipo con 2-0 antes del descanso, Miguel de las Cuevas le restó importancia. "Había marcado un penalti en la temporada, tenía confianza en tirarlo y creo que es el primero o segundo que fallo en toda mi carrera. Al final se me ha ido un poco alto el balón. Pero con la experiencia que tengo intento no venirme abajo, olvidar la jugada y seguir ayudando al equipo. He tenido la suerte de marcar el tercero y muy contento, sobre todo por los puntos", explicó al respecto.

El mediapunta reconoció que "era vital ganar, nosotros intentamos quitarnos un poco de presión pero en el fondo sabíamos que no se podían escapar más puntos", por lo que deseó que "a ver si este es el click que hacía falta para tirar hacia arriba".

El alicantino también explicó su roce con Reina, portero del Mallorca, en los minutos finales. "Son cosas del partido, que estás caliente. Decía que estábamos perdiendo mucho tiempo, pero luego me ha pedido disculpas y lo hemos arreglado", explicó.