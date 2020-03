En estos días, Luis Garrido tenía que estar con su selección. En centrocampista formó parte de la última citación del combinado nacional de Honduras, que este domingo 29 de marzo iba a disputar un encuentro amistoso ante la República Checa. Sin embargo, la parálisis del fútbol a nivel internacional y el estado de alarma decretado en España han hecho que el hondureño pase estos días en su domicilio de Córdoba, donde trata de mantener la forma a la espera de poder regresar pronto a los entrenamientos con el conjunto blanquiverde.

Garrido, que vive solo en Córdoba, contó que pasa el día "haciendo ejercicios, cocinando y con calma, porque me gusta estar en casa y lo llevo con mucha tranquilidad, pero también con mucha responsabilidad". El mediocentro reconoció que añora el sentirse futbolista: "Espero que esto pase lo más pronto posible y volver a la normalidad, que es muy importante. Volver a jugar al fútbol, aunque ahora eso está en segundo plano. Son cosas que uno no espera, solo cabe esperar que todo vuelva a estar como cuando llegué, que estaba todo perfecto".

Mientras tanto, intenta no perder la forma, aunque reconoció que "no es fácil estar parado tanto tiempo", aunque confía en que "sirva este trabajo que nos han mandado", además de "controlar la comida, tratando de llevar una dieta estable que consiste en comer pollo, salmón, vegetales, pasta y mucha fruta; en base a eso estamos bien y tratando de cumplir con todo".

Sobre esa convocatoria para jugar con su selección que tuvo que quedar cancelada, apuntó que "todo está parado por ahora. Recibimos un mensaje donde nos hacen saber qué tenemos que hacer también, con un plan de alimentación para tratar de no perder condición y que cuando esto pase, si soy tenido en cuenta, llegar de la mejor manera a la selección, que la verdad es que también se vienen cosas importantes".

Garrido contó que Honduras ya sufre también los efectos del coronavirus, lo que ha provocado preocupación en su familia. "Mi país ya fue afectado también, hay unos 60 casos y claro que estoy preocupado por la situación. Mi madre me llama todos los días para saber cómo estoy, muy preocupada, pero trato de tranquilizarla haciéndole ver que estoy bien y que pronto pasará", admite el jugador blanquiverde.

El hondureño, pensando en el Córdoba, reconoció que el cambio de entrenador y el parón les llegó en mal momento. "Se perdió un poco, pero el míster decidirá en su momento si hay que hacer trabajo extra para coger la condición física correcta", porque "sabemos que se viene la fase más complicada de la temporada, pero somos el Córdoba y tenemos que afrontarlo con responsabilidad y profesionalismo para estar entre los cuatro primeros y poder clasificar, que es el sueño de todos nosotros".

Dispuesto a jugar hasta julio

Para ello, habrá que esperar a una reanudación de la liga nada clara a estas alturas, pero que Luis Garrido ansía. "Con tal de que se termine el torneo, que se vaya al mes que quieran, no hay ningún problema. Es nuestro trabajo y si nos dicen que hay que ir hasta julio, iremos hasta julio. Lo más importante es terminar el torneo y el asunto de los contratos lo manejará la directiva", apuntó el mediocentro, que no escondió que "esperamos que pueda continuar y podamos disfrutarlo hasta el final" porque "jugar al fútbol es algo maravilloso, pero esperemos que esto pase y podamos terminar de la mejor manera posible".

Pese al cambio de técnico, Garrido tiene claro que "la idea es la misma, que es clasificar al play off y ascender a Segunda, eso no se pierde", por lo que ya tiene ganas de afrontar un tramo final que son "diez finales, en las que tenemos que salir a darlo todo, a dar la vida porque sabemos que nos estamos jugamos la clasificación al play off; somos el Córdoba y tenemos que salir a darlo todo".

En ese tramo decisivo del campeonato, Luis Garrido no quiere descartar aún el liderato del Grupo IV. "La posibilidad de llegar al primer lugar aún está, pero vamos paso a paso, queremos estar entre los cuatro primeros y si se puede pelear por el primer puesto, se va a hacer, porque sería muy importante por las ventajas que representa terminar primero", comentó al respecto.

Además, el hondureño invitó a los seguidores a "seguir creyendo en este equipo" y les pidió que "se queden en casa y cumplan con las órdenes, porque es importante que nos unamos y seamos fuertes. Esto que está pasando no es fácil, pero después de la tormenta viene la calma". "Vamos a salir victoriosos de todo esto", aseguró convencido el centrocampista.