Nada más conocerse la noticia del emparejamiento de la Copa del Rey que enfrentará al Córdoba CF con el Albacete, el director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez Juanito, se ha mostrado conforme con el primer rival en la competición copera y ha asegurado que el equipo que entrena Juan Sabas peleará por pasar todas las eliminatorias que pueda, huyendo de la apatía con la que el el club afrontó la competición el curso anterior.

"Jugamos con un equipo de superior categoría, que el año pasado tuvo una temporada bastante irregular, luchando por salvar la categoría. Este año tienen el propósito de no pasar apuros. Vienen de cambiar de entrenador, empezaron con Lucas Alcaraz y ahora está López Garai. Su plantilla es competitiva, con prácticamente dos hombres de garantías por puesto", ha comentado Juanito en su valoración del Albacete, un equipo bastante parejo al blanquiverde pese al salto de categoría que actualmente hay entre las dos entidades.

El director deportivo del Córdoba espera un equipo que en esta eliminatoria pueda "dar minutos a los que vienen jugando menos, pero no por eso van a perder garantías para enfrentarse a nosotros". La parte más positiva, eso sí, es que el duelo se celebrará en El Arcángel. "Es para estar satisfecho", reconoció el gaditano, consciente de que ahorrarse un desplazamiento en este arranque de la Copa del Rey siempre supone un alivio.

En cuanto a la forma en la que el Córdoba afrontará la competición, Juanito destacó que el equipo tiene "una plantilla bastante amplia y el míster será el que decida quiénes serán de la partida". Pero por encima de eso, quiso dejar muy claro que en El Arcángel se le da mucha importancia a la Copa del Rey, algo que no sucedió el curso pasado. "Es una competición en la que tenemos esperanzas de ir sumando eliminatorias. No queremos que pase como el año pasado, que prácticamente no se le dio importancia y pensamos que podemos hacer un buen papel, sabiendo que jugamos con un equipo de superior categoría, pero lucharemos por pasar la eliminatoria", apuntó el gaditano.