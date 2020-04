El técnico del Córdoba CF, Juan Sabas, cumple 53 años este lunes en una de las situaciones más extrañas, si no la que más, con la que ha tenido que lidiar durante su extensa carrera en el fútbol. El madrileño, que se marchó a Madrid hace unos días después de que el inicio del confinamiento por el coronavirus le retuviera en Córdoba durante más de 10 días, apenas ha podido echar a andar su proyecto en El Arcángel, aunque aún confía en que se pueda terminar la temporada actual y conseguir los objetivos marcados por el club, que pasan por el ascenso de categoría.

Resignado ante la imposibilidad de momento de trabajar sobre el césped, Sabas aseguró en una entrevista con PTV Córdoba que lo que ha hecho estas semanas es "analizar en profundidad al equipo y a los rivales que tenemos por delante, además de estar en contacto con los jugadores y los preparadores físicos y el doctor".

Una forma de trabajo que para el madrileño no es nada cómoda. "Intento dar detalles de lo que quiero de cada futbolista, pero a mí me gusta hablar las cosas cara a cara o mostrarles algún vídeo de situaciones en las que creo que tenemos que mejorar", comentó, de ahí que ya tenga "tres o cuatro preparados para incidir en lo que queremos que el equipo mejore".

Pese a la complicada situación actual, Sabas mantiene la ilusión por llevar al Córdoba a Segunda División. "Cuando me llamó un club como el Córdoba no tuve dudas. Yo espero que esa confianza que han depositado en mí, y la reticencia que puede tener la gente por ser el tercer entrenador de la temporada, la convirtamos en victorias para conseguir el objetivo de jugar la liguilla de ascenso y ascender", apuntó el técnico, que no tiene "otra cosa en mente que ascender con este equipo, porque tengo mucha fe en el trabajo que realizamos, en la plantilla y el club, y creo que lo vamos a conseguir".

Ese convencimiento se basa en que, para el técnico, las posibilidades del CCF siguen intactas. "No es una situación tan complicada. Dependemos de lo que hagamos nosotros mismos, si ganamos partidos vamos a estar entre los cuatro primeros", apuntó Sabas, que cree que "un equipo como el Córdoba, con esa ciudad y ese estadio empujando, si te metes en play off de ascenso, creo que lograríamos el ascenso".

Con todo, el entrenador blanquiverde no ocultó que "ser campeón está muy lejos, pero el primer objetivo es estar entre los cuatro primeros" y recordó que "cuando subimos contra el Extremadura, dependíamos de otros y pincharon, y eso nos permitió afrontar el play off con una moral increíble".

La clave será la regularidad

Sabas es consciente de que "el año ha sido irregular, soy el tercer entrenador, porque los resultados no han sido buenos, y ahora necesitamos esa regularidad para meternos entre los cuatro primeros", ya que "vernos en liguilla nos daría una inyección de moral y, si nos metemos, tendremos muchas posibilidades de ascenso". Con todo, no olvidó que "lo primero es entrar, si no lo conseguimos será un fracaso".

Para evitar el batacazo en el club de El Arcángel, Sabas tiene claro su plan. "En cuanto volvamos a la rutina de trabajo exigiremos al futbolista el máximo de profesionalidad. Tenemos unas condiciones de trabajo que no tienen otros clubes y tenemos que aprovecharlas. Intentaremos sacar el máximo de cada futbolista", apuntó.

Todo ello pese a que "la plantilla es corta y veterana y habrá que lidiar con partidos en miércoles y domingo, que eso puede ser un hándicap, como jugar sin afición, porque tenemos más que otros equipos, pero asumiremos lo que nos corresponda y trataremos de hacerlo lo mejor posible".