El Córdoba CF cedió su segunda derrota de la pretemporada en la visita al Nuevo Vivero de Badajoz (2-1), en un choque en el que Juan Sabas cree que su equipo no estuvo "mal". Eso sí, el técnico no pudo ocultar su disgusto "por la derrota, porque no nos gusta perder", pero siendo "conscientes de la dificultad del partido y del rival, que lo normal es que llegue hasta el final con opciones de ascenso".

"He puesto una alineación más que nada en probaturas para el día del Lorca. Seguramente si hubiera sido un partido de Liga y con puntos en juego, el planteamiento hubiera sido diferente", comentó el madrileño, que en su análisis se detuvo en "varios desajustes defensivos que los tenemos que mejorar, y esta semana ya es semana de competición; hay que ponerse las pilas y pensar en el primer partido de liga, que hay que sacar los tres puntos sí o sí".

Con todo, el preparador cordobesista defendió que "en líneas generales, el equipo no ha estado mal. Hay malas decisiones en algunos momentos a nivel defensivo que hay que mejorar; a nivel ofensivo depende de la creatividad de los futbolistas de arriba. Pero tenemos que mejorar defensivamente para no encajar goles, porque a partir de ahí creceremos".

"Cuando hablo a nivel defensivo hablo del bloque porque todos atacamos y todos defendemos. Puede haber un desajuste defensivo en un lateral, pero porque no se ha evitado más arriba. Veremos el partido, analizaremos los errores y trabajaremos sobre ellos para mejorarlos", incidió Sabas, que defendió su apuesta por "un centro del campo creativo para intentar tener la pelota, intentar llegar, pero no hemos estado con esa soltura, con esa frescura".

El entrenador del Córdoba también hizo referencia a Jesús Álvaro, que "tenía molestias en los isquios", por lo que pidió el cambio en el minuto 31 de juego. Por suerte, parece que todo ha quedado en "molestias, no ha llegado a romperse, pero habrá que analizar qué tiene". Un contratiempo que dificulta la presencia del lateral canario ante el Lorca Deportiva porque "tenemos que contar con los que estén al 100%" para el arranque liguero, donde "la mentalidad es más cerrada, más fuerte, con los jugadores hay que estar encima para que no se cometan errores y hay que mejorar todo".

Por último, Juan Sabas también hizo balance de la fase de preparación que ya finaliza. "En líneas generales bien, aunque no nos gusta perder y hemos perdido dos partidos, pero las sensaciones que ha transmitido el equipo son buenas y eso da pie a un optimismo de cara al inicio liguero. Intentaremos llegar al 200% para intentar sacar el máximo de puntos posibles en esta primera fase", finalizó.