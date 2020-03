Un ex del Cartagena como Jesús Álvaro ha pasado este miércoles por la sala de prensa de El Arcángel en una semana especial para él, por lo que significará encontrarse con el que fue su equipo las últimas temporadas. El lateral izquierdo del Córdoba CF, que no se ha entrenado por un problema en el tobillo, comentó que el lunes se levantó "con el tobillo inflamado, pero me han hecho una prueba ahora y parece que no es nada grave, así que seguramente podré estar el domingo".

Una noticia tranquilizadora para Raúl Agné, que no anda precisamente sobrado de efectivos de cara a un partido complicado como el que planteará el Cartagena. Jesús Álvaro, que conoce bien al rival de esta semana, reconoció que "el Cartagena ha hecho una plantilla muy buena este año también. Lleva muchos años intentando subir. Va a ser un equipo muy competitivo, con mucha calidad arriba y estos partidos los marcan los pequeños detalles, así que intentaremos cometer los menos errores posibles. Estos partidos se suelen decidir por pocos goles y el que meta el primero va a tener ahí mucha ventaja. En casa, con nuestra afición, tenemos ese punto a favor. Sería muy bueno conseguir los tres puntos porque es un rival directo".

Al choque, el defensa canario llega con cuatro amarillas, circunstancia que le amenaza con la suspensión desde hace semanas, pero que se toma con relativa calma. "Te condiciona un poco tener cuatro tarjetas, pero cada partido es un mundo y si te sacan una tarjeta y hay que descansar... tampoco me como mucho la cabeza por eso. Esto es así y cualquiera que entre en mi posición, tanto Raúl como Palo [José Antonio González], lo hará bien", apuntó sobre ese peligro de sanción.

A Jesús se le preguntó también por esos pitos con los que ha tenido que convivir en ciertos partidos en El Arcángel, algo que se intenta tomar "con un poco de optimismo también". "Ellos son soberanos, pagan su entrada y si ven algo que no le gusta pues pitan. No me lo tomo como algo personal. Ellos quieren ganar y ha habido situaciones en las que se requiere un poco más de ataque, y si das una pelota atrás suele haber pitidos, pero es algo normal que pasa aquí y en todos lados", apuntó el canario.

A pesar de eso, Jesús Álvaro aseguró sentirse muy bien en Córdoba, después de "un año de locos, por todo lo que hemos pasado, pero ahora estamos sacando la cabeza y las sensaciones son buenas". "Yo me encuentro bien, poco a poco voy cogiendo más ritmo de competición para esta última recta de competición que es la más complicada y tenemos que intentar cumplir nuestro objetivo", añadió al respecto.

A esa recta final del curso, el Córdoba CF llega bien colocado, aunque fuera del play off. Pese a todo, el carrilero zurdo ve al equipo "bien, fuerte, lo que pasa es que todos los equipos en los diez últimos partidos aprietan y los equipos de arriba también fallan. Nosotros tenemos un grupo fuerte y unido, el grupo humano es muy bueno y eso cuenta bastante a la hora de afrontar estos últimos partidos. Llegamos con optimismo y positividad. Creo que tenemos una plantilla muy buena y vamos a por todas".

La mirada, en el cuarto puesto

El domingo, el Córdoba tratará de reponerse de la derrota ante el Algeciras, algo que ha sido motivo de debate entre jugadores y técnico durante estos días. Sobre los mensajes de Agné, el canario apuntó que les transmite "mucho ánimo y que esto es una piedra en el camino". "Sinceramente, no entraba dentro de lo normal el perder el otro día pero esto es fútbol y nos tocó perder. Creo que injustamente, porque hicimos cosas para ganar. El míster nos transmite tranquilidad y que no tengamos dudas. El domingo hay otro partido y hay que afrontarlo de la mejor manera posible", comentó el jugador.

El lateral blanquiverde sabe de la importancia de la visita del Cartagena, pero no cree que sea un choque definitivo, ni para bien ni para mal. "Todavía quedan muchos puntos. Ni una derrota sería una hecatombe ni con una victoria habría que pensar que vamos a quedar primeros. Esta situación hay que llevarla con calma, con la máxima ilusión pero con los pies en la tierra", valoró.

Dentro de ese proceso para culminar la temporada, Álvaro apuesta por ir a paso a paso, sin marcar metas que ahora mismo parecen lejanas. "Dentro de diez partidos veremos dónde estamos, las notas se ponen en junio. Mirar ahora al primero es una tontería. Estamos quintos y la realidad es que tenemos que ganar el domingo para recortar puntos al segundo. Pero estamos quintos y hay que mirar al cuarto. Hay que ir paso a paso y al final de la temporada veremos dónde estamos. Es verdad que cada vez hay menos partidos y podemos cometer menos errores, pero creo que estamos haciendo una buena temporada y pienso que vamos a estar entre los cuatro elegidos", aseguró el canario.