El Córdoba CF regresa al trabajo sin Willy

El Córdoba CF arranca otra semana de entrenamientos con significativas ausencias. Raúl Agné y sus jugadores han empezado este miércoles el trabajo de preparación para el choque del próximo domingo (El Arcángel, 18:00) ante el Cartagena. Y lo han hecho con la significativa ausencia del delantero Willy Ledesma, que sigue fuera de la dinámica de grupo y tiene muy complicado estar en el trascendental duelo ante los cartageneros. Además, el lesionado Djetei y Jesús Álvaro han sido las otras bajas en esta primera sesión de la semana.

Con todo, la nota más negativa ha sido la no presencia de Willy en la Ciudad Deportiva. Raúl Agné tenía esperanzas de recuperar al punta extremeño para esta jornada, pero la recuperación de su lesión muscular no está siendo precisamente rápida, por lo que el jugador aún no puede hacer trabajo de campo. Aunque todavía quedan días por delante, al tratarse de un problema de fibras, parece complicado que el técnico blanquiverde pueda recuperar al atacante con vistas al partido del domingo. De esta forma, sus planteamientos volverán a quedar bastante limitados, al disponer únicamente de un delantero nato, el italiano Piovaccari.

Además del delantero pacense, en la sesión de este miércoles en la Ciudad Deportiva tampoco han estado presente Djetei y Jesús Álvaro. El central camerunés era una baja prevista, pues tras confirmarse la lesión muscular que sufre estará entre cuatro y cinco semanas fuera de la dinámica del grupo.

En el caso de Jesús Álvaro, su ausencia se ha debido más al plan específico que el jugador ha seguido para recuperar unas pequeñas molestias, que en principio no deben hacer peligrar su presencia en el duelo ante el Cartagena, el equipo desde el que el pasado verano llegó a El Arcángel.

Tres jugadores del filial

Ante las ausencias mencionadas, Raúl Agné ha tenido que volver a tirar del Córdoba B para completar su grupo de trabajo. De esta forma, a los habituales con el primer equipo Iván Navarro y Fran Gómez se ha sumado también Antonio Moyano. El centrocampista de Montilla había perdido protagonismo durante la temporada, después de contar con minutos de calidad durante la etapa de Enrique Martín en el club.

Ahora, con Agné al mando, el jugador está participando más en el filial blanquiverde, pero las bajas por lesión y la ausencia de Imanol García para esta semana, al tener que cumplir un partido de sanción, le podrían abrir de nuevo las puertas del primer equipo.