Iván Ania: "El Castellón no va ganar los seis partidos que quedan"

Iván Ania, técnico del Córdoba CF, no pierde la confianza en que su equipo todavía puede pelear por la primera vez y se agarró al tópico de que "mientras hay puntos en juego hay esperanza", si bien fue mucho más allá al mostrarse seguro de que "el Castellón no va a ganar los seis partidos que quedan". En la previa de la visita al Intercity, el asturiano defendió que su equipo no duda por haber perdido un partido, sin apartar la autocrítica, porque en ello está "la mejoría del equipo".

"Hicimos análisis del partido como hacemos siempre. Somos conscientes de que perdimos después de muchísimas semanas. Es algo habitual en el fútbol, pero no estábamos acostumbrados. Es importante saber lo que no hicimos bien porque en la autocrítica está la mejoría del equipo. La semana ha ido bien, sin novedad en el aspecto de lesiones, y pensando en el Intercity", aseguró el técnico sobre el estado anímico del grupo después de la derrota ante el Alcoyano.

Ania defendió que el aspecto físico no es consecuencia de la derrota del pasado sábado. "El equipo está fresco como lo ha estado siempre. No se habló de cansancio en la racha de victorias y ahora por perder un partido no quiere decir que estemos cansados. Es más, es el momento en el que tenemos más gente donde escoger porque no hay lesionados una vez que hemos recuperado a Adri Castellano. No es solo que estemos frescos, es que es una de nuestras bazas, el tener a la gente con chispa y enchufada. No dependemos tanto del físico, dependemos más de nuestra idea de juego", apuntó.

Centrados en el duelo de este domingo ante el Intercity, Ania avisó de la peligrosidad del rival. "Vamos a un campo difícil en el que por momentos el césped condicionará el juego y tenemos que adaptarnos a esa situación. Es un rival complicado, ya no solo por la entidad de los jugadores, que los tiene muy buenos. Tienen velocidad en las bandas, experiencia con Nsue y potencia con Traoré, mediocentros que juegan y otros que asumen tareas defensivas. Tienen una idea de juego muy clara como visitante que como local la modifican por las condiciones de su terreno de juego, pero es un equipo que debería estar más arriba por merecimientos. Nos pondrán las cosas muy difíciles y si no somos competitivos es imposible ganar allí, porque habrá mucha segunda jugada, mucho duelo", analizó.

Los méritos del Castellón

Pese a ello, Ania se mostró ambicioso y aseguró que siguen "pensando en la primera plaza". "Hay puntos en juego y hay esperanza. Para nada renunciamos al primer puesto. Cuando nosotros ganamos en Castellón quedaban 10 jornadas y no hay ningún equipo en este grupo que haya ganado más de cinco partidos. Sabíamos que todos íbamos a fallar. El Castellón tuvo una reacción grandísima y ha ganado cuatro partidos, pero seguimos pensando en que podemos llegar arriba. Claro que está difícil, pero no tengo ninguna duda de que el Castellón no va a ganar los seis partidos que quedan. Seguimos pensando en alcanzar al que tenemos por encima", aseguró, sin esconder que "si finalmente no te da para ser campeón, mejor ser segundo que tercero, porque te da una serie de privilegios".

Con todo, el técnico del Córdoba CF no pierde la perspectiva de ir partido a partido y centrado al 100% en ello. "Tenemos que ganar muchos puntos todavía para estar en el objetivo y cada vez queda menos. Queremos hacer el mayor número de puntos posibles, pero tenemos que ir partido a partido. Hemos perdido un partido después de tres meses y, ni antes estaba todo bien, ni ahora todo mal. Hay que valorar lo que ha hecho el equipo, que ese número de puntos es difícil, aunque no nos da para ser primeros porque hay uno que no falla. No hay que ser catastrofista, yo intento ser positivo. Somos el líder de la segunda vuelta y tenemos argumentos para no dudar por una derrota", aseguró.