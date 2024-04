Rafa Gálvez: "Estoy convencido que, de una forma u otra, el Córdoba CF se merece ascender"

El encuentro que el Córdoba CF disputará el domingo ante el Intercity será una cita especial para Rafa Gálvez, que se reencontrará con su pasado. El zaguero cordobés, a sus 30 años, cumple su segunda temporada en el conjunto alicantino, un curso que está siendo "bastante complicado por cosas externas a lo deportivo". El exjugador blanquiverde atiende a el Día antes de medirse a los de Iván Ania: "Para mí es el rival más complicado de la categoría".

-¿Cómo llega el Intercity al encuentro de este domingo?

-Llega sobre todo unido, porque está siendo un año bastante complicado por cosas externas a lo deportivo. Somos un equipo unido, con las ideas claras, competitivo, en casa nos hacemos fuertes y con la idea de ganar.

-Viendo los resultados de casa, donde solo perdieron cuatro partidos, extraña ver al Intercity en una zona más baja de la tabla.

-Sí, es un defecto que hemos tenido. Hemos sido muy irregulares, con rachas buenas y otras malas. Si no eres regular en rendimiento y resultados, te pasa factura en esta categoría. El trabajo del equipo está siendo bueno, tenemos las ideas claras y con eso estamos tirando para adelante.

-¿Cuál puede ser la clave del partido ante el Córdoba CF?

-Estamos estudiando al Córdoba CF y sabemos que su fuerte es el juego por bandas y la calidad individual que tiene cada jugador, pero jugamos en nuestro campo y lo tenemos dominado. Hay que saber jugar en él, lo sabemos bien porque no está en las mejores condiciones, pero es lo que tenemos y con eso vamos a intentar los tres puntos.

-¿Llega herido el Córdoba CF tras perder con el Alcoyano?

-No. No lo podemos enfocar en un solo partido porque la temporada del equipo está rozando el excelente, pero tiene a un equipo, el Castellón, que está un paso por encima de todos. La temporada está siendo muy buena, en casa y también fuera, donde está sacando grandes resultados y está ahí arriba por méritos propios. Para mí, a priori, es el rival más complicado de la categoría.

-¿Qué le puede preocupar más del Córdoba CF?

-Un poco todo. Colectivamente es un equipo muy compacto y tienen las ideas del míster muy claras. Eso se ve cada partido y creo que hay que contrarrestar su juego por bandas, aparte de lo individual por dentro porque tiene jugadores muy diferenciales, que esta categoría se le queda a alguno incluso hasta pequeña. Colectivamente es un equipo con ideas claras y tenemos que estar los 100 minutos que pueda durar el partido concentrados porque es lo que nos va a exigir.

-¿Puede aspirar aún al primer puesto el Córdoba CF?

-La realidad es que el Castellón le saca ya varios puntos. Es un equipo que está siendo muy regular todo el año, pero estoy convencido que, de una forma u otra, el Córdoba CF se merece ascender y esperemos que sea este año.

"Hay que estar a muerte con el equipo y conseguir un objetivo que no es solo del club, es de una ciudad entera que debe tirar hacia adelante"

-¿Cómo está Rafa Gálvez?

-Bien, contento y con el paso del tiempo, pasan los años, pero la mentalidad de competir y la ambición de ganar en el día a día y exigirte más en cada entrenamiento y obtener los tres puntos en cada partido sigue intacto. El año pasado fue complicado por las lesiones. Este año, durante el verano, hicimos trabajo importante y me está ayudando durante la temporada porque me está respetando el cuerpo y me siento fuerte y sano. Pasan los años, pero la ambición y la mentalidad siguen para arriba.

-Quizás la espinita de poder haber aspirado a un 'play off' que tuvieron cerca durante parte de este curso.

-Ha sido una temporada irregular. El club escarmentó del año pasado y había que dar pequeños pasos, pero firmes y consolidar un núcleo de jugadores que, poco a poco, fueran sacando adelante la situación, y así está siendo.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Córdoba CF?

-Que disfruten del año y que sigan animando como siempre. No voy a inventar nada y ellos saben cómo son, saben perfectamente cómo es jugar para el rival en El Arcángel y sobre todo cuando acompañan al equipo fuera, pues eso se nota. Queda lo más bonito, que son las últimas jornadas, y hay que estar con el equipo a muerte y conseguir el objetivo. El objetivo no es del club o del equipo, es de una ciudad entera y como tal la ciudad entera debe tirar hacia adelante.