Dentro del amplio volumen de fichajes que lleva el Córdoba CF en este verano, hay dos nombres que sobresalen por el desconocimiento que se tenía de ellos hasta firmar por la entidad. Se trata de Fidel Escobar y Sebastián Castro, que hoy han sido presentados oficialmente y que suponen las dos grandes apuestas de Alfonso Serrano, bajo el denominador común de su juventud y de una proyección que puede dar buenos réditos a la entidad a corto plazo en lo deportivo y a medio en lo económico.

Aunque ambos jugadores tuvieron que completar laboriosos trámites para incorporarse al club desde Panamá y Costa Rica, respectivamente, Fidel Escobar es el que más tiempo lleva con el grupo y ha confesado en su puesta de largo que "tenía una gran ilusión de venir acá desde que Alfonso me comunicó si quería venir al Córdoba. Me presentó un buen proyecto y dije que sí. Estoy muy ilusionado con el primer partido y esperamos comenzar de la mejor manera".

Escobar, que ha sumado minutos desde el tercer bolo veraniego del Córdoba CF, ha comentado que "los partidos amistosos me han ido muy bien pero esto es a nivel colectivo, sin el grupo uno no puede hacer nada en el campo. El míster me ha dado la oportunidad y estoy haciéndolo de la mejor manera", a lo que añadió que afronta el reto "con humildad, sacrificio y lealtad".

Tras confirmarse su fichaje, desde su Panamá natal llegaron voces críticas por la poca valoración internacional de los jugadores panameños. El propio seleccionador por aquel entonces, Dely Valdés, aseguró que Escobar tenía más nivel que para jugar en la Segunda B española. Hoy, el zaguero ha recordado esa conversación que tuvo con su técnico. "Es cierto que el seleccionador me comunicó lo de la Tercera División y le dije que eso no me inconvenía para venir acá. Yo quería venir, tenía otras opciones y quise venir por el proyecto que me presentó Alfonso. Yo no vengo a Segunda, Tercera o Cuarta, vengo a hacer lo que quiero hacer con este club y aquí estoy, afrontándolo de la mejor manera", ha explicado.

Pensando ya en el primer partido, este domingo ante el Recreativo Granada, Escobar apunta al once inicial aunque reconoce que "la competencia va muy bien, somos compañeros. Todos queremos jugar y hay jugadores de calidad. Me gusta que todos seamos competitivos. Pero uno tiene que venir con humildad, trabajar y luego lo que diga el míster. Yo no le puedo decir que voy a jugar, me toca esperar, pero lo importante es que compitamos para estar en el once que saque el míster".

Además, sobre su reciente convocatoria para jugar con Panamá en septiembre, Escobar ha comentado que "son partidos importantes pero ahora mismo estoy más enfocado en los dos partidos que me quedó acá, el primero ante el Granada".

Castro se ve falto de ritmo

El último en incorporase al grupo ha sido Sebastián Castro, tras más de un mes de burocracia que le hacen llegar "con muchas ganas, pues Alfonso me presentó un buen proyecto y llego con ilusión y ganas de que empiece el campeonato".

El jovencísimo jugador costarricense ha comentado que puede "jugar en varias posiciones, pero la que me gusta un poco más es la de mediocentro, es en la que me desenvuelvo mejor".

Eso sí, ha avisado de que aún le resta trabajo para alcanzar su mejor nivel. "Llegué hace poco y quiero agarrar un poco más de ritmo. Sabemos que la competición aquí es muy fuerte y me gustaría todavía coger un poco más de ritmo", ha explicado.