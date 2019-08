Con la habitual calma que muestra en todas sus intervenciones públicas, pese a la tormenta que ha vivido el club en los últimos días, Enrique Martín ha comparecido en la sala de prensa de El Arcángel como previa al duelo de este domingo ante el Recreativo Granada. El técnico del Córdoba CF ha asegurado que en el embrollo de las inscripciones no ha puesto mucho el foco: "No he perdido energía en hablar de otra cosa que no sea fútbol. Estamos centrados en lo nuestro y lo que no dependa de nosotros es una pérdida de energía terrible. Siempre estamos centrados en el fútbol, en que el equipo compita y haga las cosas bien para llegar lo mejor posible al mejor partido de liga".

Muestra de ello es que Martín ha reconocido no saber si todos los futbolistas estarán inscritos. "Cuento con todos los que tengo. Suelo citar a todos los disponibles en casa y a partir de ahí ya veremos el equipo y la lista. No me he preocupado de quién está inscrito y quién no", ha asegurado el técnico, que eso sí, perderá a Fernando Román por lesión y a José Antonio González por esa cláusula en su contrato de cesión que le impide jugar contra el club propietario de sus derechos.

Al navarro se le ha cuestionado también por Owusu, el último fichaje en llegar al club. "Es un jugador que tiene una punta de velocidad muy interesante. El año pasado metió algunos goles bonitos. Es un hombre con mucho futuro, es rápido y con buen disparo", ha explicado Martín, que calcula que "estará, como mínimo, citado para el partido, pero mañana es el último entrenamiento y le veremos un poco más".

Del rival, el Recreativo Granada, el técnico blanquiverde espera "un equipo con chavales jóvenes de nivel, con mucha ilusión de progresar y salir adelante en el fútbol. El primer equipo está en Primera y un día pueden estar jugando con el Córdoba o el Murcia y al día siguiente pueden jugar con el Barça o el Madrid. Son chavales con nivel y seguro que va a ser un partido muy competido".

Tranquilo ante los refuerzos que faltan por llegar Enrique Martín es un hombre tranquilo. Ni siquiera los fichajes que faltan por llegar le perturban esa calma que muestra en público y es algo que entiende como normal dentro de lo que es el mercado en el fútbol. "La última semana (de mercado) es brutal. Hay que estar y no desechar ninguna posibilidad. Llegamos como Serrano había comentado, a falta de esas 2 ó 3 posibilidades. Hay que estar preparado para presentar tu posibilidad y vamos a ver si tenemos suerte de que algunos jugadores que queremos acepten nuestra proposición". El técnico navarro no tiene claro el número de hombres que llegarán, por las opciones que da poder jugar con las fichas del filial o las sub 23. "Hay un tema que con los sub 23 puedes jugar con un margen mayor. Al primer equipo le pueden faltar dos, más dos veteranos más… Al final pueden ser tres, dos, uno o igual cinco, aunque eso me parece excesivo", ha apuntado Martín, que eso sí, cree que "hay que estar abierto hasta última hora. Vamos a esperar, vamos a pensar en el partido exclusivamente y la semana que viene el director deportivo seguro que hace su trabajo. Nosotros tenemos que sacar el partido adelante". Sobre su sintonía con la dirección deportiva, Martín ha explicado que "desde que Alfonso Serrano y yo hablamos antes de venir aquí, uno se percata de que hay buena sintonía. Coincidimos en un 90 y tantos por ciento. Trato de que el entrenador no moleste en ese sentido, al menos a nivel público, porque a nivel privado claro que le aprieto, pero se están moviendo muy bien, tanto él como Jorge".

Con todo, Enrique Martín ha preferido poner el foco en su equipo, del que espera que dé el nivel. "Creo que el equipo llega bien. Estoy satisfecho de la pretemporada que hemos hecho, al margen de resultados. Apenas ha habido un lesionado, aunque ahora tenemos a Fernando también. Eso me transmite seguridad. El equipo va a ser competitivo y debe de competir en todos los campos a tope porque cuanto más lo haga más cerca estará de ganar. Espero que mi equipo compita bien", ha analizado el navarro, que cree que "tenemos un buen estadio, un buen césped y el público a favor, espero que hagamos un buen partido. Llegamos bien y lo que hemos hecho hasta ahora ha servido para orientar al grupo, aunque aún vamos a seguir creciendo".

En esa evaluación del estado de sus jugadores, a Martín se le preguntó también por los jóvenes del filial. "A lo largo del año iremos viendo. Ahora tampoco me puedo aventurar a dar nombres o hacer un juicio de los futbolistas. Lo que sí estoy contento es por el interés que tienen los chicos que han estado con nosotros. Ya les he comentado que ahí está el primer equipo y si se lo comen, no tendré problemas en ubicarlos ahí", ha comentado el preparador blanquiverde, que asegura que "el domingo iremos a verles el primer partido, me gusta seguirles y a lo largo del año seguro que habrá opciones. Córdoba es una cantera productiva".

El papel de la afición

Además, respecto a la afición, Martín es optimista por el apoyo que tendrá su equipo, pese a las lógicas ausencias de agosto. "Aún estamos en verano e imagino que hay mucha gente fuera. Pero espero esa pasión de la gente, que se transforme en ánimos al equipo desde el primer instante. El Arcángel va a ser fundamental a lo largo del campeonato para conseguir el objetivo. Fuera ganaremos partidos pero en casa la temporada tiene que ser completa y ahí necesitamos al público, que no me cabe duda de que lo vamos a tener", ha comentado.