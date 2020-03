El Córdoba CF confirma que Djetei estará de baja al menos un mes

Crecen los problemas para el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde ha confirmado que Djetei sufre una lesión muscular que le tendrá de baja durante al menos cuatro semanas, lo que supone un grave contratiempo para Raúl Agné, que pierde a uno de sus habituales en un momento clave de la temporada.

Después de que el camerunés no entrenase durante toda la semana pasada, el club blanquiverde informó de que una vez valoradas las pruebas a las que fue sometido el zaguero blanquiverde, que pasó una resonancia magnética y una ecografía, el diagnóstico señala una rotura de un centrímetro en la unión miotendinosa del bíceps femoral de la pierna derecha.

Debido a esa rotura muscular, el jugador estará de baja entre cuatro y seis semanas, por lo que se perderá por lo menos un mes de competición.

Después de varias semanas afianzado en el once titular formando pareja junto a Fidel Escobar en el centro de la zaga blanquierde, Djetei sufrió problemas musculares en el choque ante el Badajoz. El camerunés se retiró entonces del partido y se perdió la siguiente cita, contra el Sevilla Atlético, supuestamente por una sobrecarga muscular. El central regresó ante el Cádiz B, pero reaparecieron esos problemas musculares que ahora le han provocado una rotura importante en una zona además bastante delicada, lo que extenderá el plazo de recuperación a algo más de un mes.

La baja de Djetei deja al Córdoba en una situación complicada, pues Raúl Agné solo cuenta con dos jugadores específicos para el centro de la zaga, que son Fidel Escobar y Chus Herrero. Eso sí, el preparador blanquiverde puede colocar en ese puesto también a Xavi Molina, al que de hecho usó como pareja de Escobar ante el Algeciras, en detrimento de Herrero.

Para lo más inmediato, la visita del Cartagena, Agné tendrá el problema añadido de no poder contar con el mediocentro Imanol García, lo que le obligará a apostar por Chus Herrero como central para que Xavi Molina actúe en el centro del campo. Todo ello si el entrenador del Córdoba no opta por recuperar a Luis Garrido, inédito desde hace semanas, pues solo disputó 45 minutos el día de su debut y no ha vuelto a entrar en los planes del técnico.