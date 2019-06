El Córdoba sigue deshojando la margarita en busca del entrenador ideal para su proyecto en Segunda División B. Un proceso que se ha convertido en un auténtico casting con varios técnicos implicados y muchas posibilidades, pues el conjunto blanquiverde quiere estar seguro de escoger al hombre apropiado para el exigente reto de recuperar en una temporada la categoría perdida. Un objetivo que no es nada sencillo pese a que lo que pueda parecer y que está llevando a los responsables del club de El Arcángel a sondear a bastantes técnicos hasta encontrar el idóneo.

Dentro de ese proceso de selección, el Córdoba tiene ya algunas alternativas descartadas y también candidatos que se han incorporado a la nómina de futuribles en las últimas horas. De este modo, según ha podido saber el Día, las opciones de Alberto Monteagudo y José María Salmerón están ya desechadas, mientras que el club valora entre sus opciones preferenciales a Aitor Larrazábal, Julián Calero y José Manuel Aira. Además, Jesús Muñoz y Raúl Agné también se encuentran entre las alternativas valoradas tanto por el presidente, Jesús León, como por el nuevo director deportivo de la entidad, Alfonso Serrano.

Y es que a pesar de que el tiempo vuela y el Córdoba no puede perderlo más, hasta que Alfonso Serrano no ha tomado posesión de su cargo en las oficinas del club no se han iniciado los contactos serios con los candidatos, si bien muchos de ellos fueron tanteados inicialmente. Esas diferentes reuniones con algunos de los entrenadores que encajan en el perfil buscado empezaron este jueves y se prolongarán durante todo el fin de semana y el principio de la próxima semana.

El objetivo que el Córdoba se ha marcado es tener un entrenador firmado para el martes o miércoles próximos, con la idea de presentar conjuntamente las caras del nuevo proyecto y empezar a trabajar ya a marchas forzadas en la confección del nuevo plantel, que variará mucho respecto al que ha terminado la presente temporada con el descenso de categoría.

Entre esos candidatos manejados por el Córdoba ya no están José María Salmerón y Alberto Monteagudo. El primero era uno de los preferidos en primera instancia, pero la continuidad del Recreativo de Huelva en la pelea por el ascenso a LaLiga 1|2|3 y la llegada de Alfonso Serrano han terminado por eliminar sus opciones de sentarse en el banquillo de El Arcángel. En el caso de Alberto Monteagudo, su nombre iba asociado a uno de los directores deportivos que el club blanquiverde manejó, pero en principio parece que ya no cuenta como uno más en la lista que manejan Alfonso Serrano y Jesús León.

En esa lista ha entrado como opción interesante Aitor Larrazábal. El mítico exfutbolista del Athletic Club de Bilbao ha entrenado durante las últimas dos temporadas al Barakaldo. Con el conjunto vasco consiguió un sexto puesto en su primer curso, mientras que este año ha logrado clasificarlo para el play off, aunque el Hércules los eliminó en la primera eliminatoria.

Larrazábal finaliza contrato el 30 de junio y todo hace indicar que no continuará en el Barakaldo. El técnico vasco ya cuenta con una breve experiencia en el Grupo IV de Segunda División B, pues entrenó al Marbella en el tramo final de la temporada 2015-16. Antes trabajó durante varios años en la cantera del club de su vida, el Athletic.

Una de las opciones preferidas del nuevo director deportivo del Córdoba es la de Julián Calero, cuyo principal aval es haber sido segundo entrenador de Julen Lopetegui en el Oporto, y luego de Fernando Hierro tanto en el Oviedo como en el pasado Mundial de Rusia con la selección española. Como primero, ha sido técnico del Parla, el Al Jazira, el Alcorcón B, el Atlético Pinto y el Navalcarnero.

Por otro lado, el club blanquiverde sigue valorando como otra opción interesante a José Manuel Aira. El leonés ha finalizado la temporada en el club de su tierra, la Cultural y Deportiva Leonesa, con el que no consiguió meterse en el play off de ascenso. Pese a esa última mancha en su currículum, a su favor juega el ascenso a la categoría de plata que consiguió en la temporada 2016-17 con el Albacete.

Dos alternativas más

Con estos tres candidatos como las principales opciones que ahora mismo maneja el Córdoba, en un segundo plano se mantienen también Raúl Agné y Jesús Muñoz. El primero de ellos ya coincidió con Alfonso Serrano en el Tenerife y está libre desde el verano pasado, cuando finalizó su aventura en un equipo de la Primera División de China.

Jesús Muñoz, por su parte, ha ejercido como segundo entrenador en el Almería, conjunto para el que había sonado con fuerza como relevo de Fran Fernández. Sin embargo, desde el propio club almeriense han apuntado en otra dirección y Muñoz busca un destino para empezar a volar en solitario en los banquillos.

De entre todas estas alternativas, y sin descartar la aparición de alguna opción de última hora que pueda convencer a Jesús León, saldrá en principio el nuevo entrenador blanquiverde. Porque tras unas semanas de escaso trabajo de planificación, el Córdoba tiene claro que no puede demorar más la elección del nuevo inquilino de su banquillo. Una decisión que no debería pasar del próximo martes.