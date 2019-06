Tras la elección del director deportivo, que quedará zanjada esta semana, el Córdoba CF se afanará en la contratación de un nuevo entrenador que releve a Rafa Navarro en el banquillo. En estos momentos, las opciones que maneja el club se reducen a tres: José Manuel Aira, Julián Calero y José María Salmerón. Salvo sorpresa, uno de ellos será el elegido para tratar de conducir la nave blanquiverde con éxito por la Segunda B y con destino, de nuevo, al fútbol profesional.

De todos ellos, el único que ahora mismo sigue en activo es Salmerón, técnico de un Recreativo que tras fallar en la serie de campeones ante el Fuenlabrada, busca ahora el ascenso a Segunda División por el camino largo. El Decano cayó el domingo en Anduva por la mínima ante el Mirandés (1-0), por lo que para entrar en la última eliminatoria se verá obligado a remontar el próximo domingo en el Colombino (19:00).

Su nombre, como no puede ser de otra forma, está avalado principalmente por Óscar Carazo, uno de los aspirantes a la dirección deportiva y que ya fue el artífice de su llegada a Huelva. Pero al igual que con el responsable técnico, esa continuidad en competición obligaría a retrasar su incorporación y, tal vez, a cambiar de plan en el caso de que el Recre consiga finalmente dar el salto de categoría.

Salmerón está inmerso en la segunda eliminatoria del ‘play off’ con el Recre, campeón del Grupo IV

De la mano de Alfonso Serrano, el otro gran candidato a ocupar la vacante que deja Berges, llegaría Julián Calero, quizás el más desconocido de todos. Porque el principal brillo de su carrera profesional lo ha conseguido como segundo entrenador, primero de Julen Lopetegui en el Oporto, y luego de Fernando Hierro tanto en el Oviedo como en el pasado Mundial de Rusia con la selección española. Al margen, ha sido técnico del Parla, el Al Jazira, el Alcorcón B, el Atlético Pinto y el Navalcarnero.

Más allá de su valía y conocimiento de la categoría de bronce, uno de los puntos que puede jugar a su favor es que pertenece a Mesas Sport, la agencia de representación de la que es socio el todavía director general del Córdoba, Alfredo García Amado. El asturiano, por cierto, tampoco continuará la próxima campaña, en principio.

Pendiente del nuevo director deportivo

Pero hay una tercera vía, inicialmente no vinculada a ninguno de los candidatos a la dirección deportiva: José Manuel Aira. El técnico berciano anunció el pasado 20 de mayo que no continuaría en la Cultural y Deportiva Leonesa tras no lograr el objetivo de entrar en el play off de ascenso marcado tras su incorporación a finales del mes de diciembre.

Fue el regreso de Aira al fútbol español, donde ya tiene dos ascensos: a Segunda B con el Racing de Ferrol (12-13) y a Segunda con el Albacete (16-17), además de haber jugado dos promociones más a la categoría de plata, con los gallegos 13-14) y el Murcia (14-15). El NK Rudes croata y el Sochaux galo fueron sus experiencias internacionales, dos avales más con los que presentar su candidatura a ser el nuevo técnico del Córdoba.