De las Cuevas, operación de despegue

El pasado miércoles, en sala de prensa, Miguel de las Cuevas dejó caer que le faltaba ese primer gol de la temporada para "tener esa confianza personal", pues el alicantino reconocía que no aún no se había visto todos su potencial: "Poco a poco seguramente estaré mejor. Espero estar esta semana al cien por cien y dar mi mejor versión, que al final va a llegar. Soy un jugador que de principio me va costando, pero en el momento en que coja la forma voy a estar bien", continuó el volante, que ya tal vez presagiaba el desenlace del choque ante el Cádiz B, resuelto con un gol suyo en el minuto 95.

Ese tanto fue el premio a la insistencia final del Córdoba CF en un partido en el que fue claramente de menos a más, y en el que acabó con todo su arsenal ofensivo sobre el terreno de juego. Entre ellos, un De las Cuevas que jugó por la izquierda y por la derecha, y que por primera vez no fue sustituido -lo había sido en sus otras cuatro apariciones-, lo que le permitió decidir tras un saque de esquina ya sobre la bocina. Es el primer tanto de un futbolista que viene de firmar, con nueve tantos en liga -y otro en Copa-, su mejor registro goleador de siempre en una temporada.

"No estaba en mi mejor momento y era consciente. Me cuesta siempre arrancar, pero hay que seguir trabajando, no desilusionarse; la experiencia sirve para que cuando no salgan las cosas seguir intentándolo porque van a llegar y qué mejor momento de conseguir ese gol que me hacía falta. Ha llegado, nos ha dado tres puntos y muy feliz", insistió el veterano jugador tras quitarse ya el peso de encima y hacer justicia a lo visto en El Arcángel, donde "el Cádiz B no ha tirado ni una sola vez a puerta, hemos llevado el peso e igual deberíamos haber ganado por más diferencia".

Miguel de las Cuevas no ocultó que, jugando arriba, esperaba ese tanto "para abrir la lata, porque vivimos de eso, porque aunque tengas confianza los goles ayudan mucho". Pero pronto pasó el foco al colectivo, que debe ser el arma principal de este CCF para alcanzar el objetivo del ascenso. "El equipo lo merecía porque ha creído hasta el final y al final ha sacado esa rabia contenida" por los últimos tropiezos, dejando caer el deseo, compartido, de que "esto sea un punto de inflexión para seguir ganando y estar arriba".

Más cómodo con el nuevo sistema táctico

Para eso es vital superar un primer examen: ganar a domicilio, tras dos empates ante dos equipos recién ascendidos (Villarrubia y Yeclano) y la derrota ante el Sevilla Atlético: "Es difícil ganar tanto en casa como fuera, pero es verdad que tenemos que jugar fuera como en casa porque tenemos equipo para ello, muchos jugadores y muchas combinaciones, y creo que este partido nos puede dar un punto de inflexión para salir con más confianza y sumar ahora de tres en tres", puntualizó el alicantino, mirando ya al doble compromiso en Algeciras y Cartagena.

Dos batallas en las que habrá que estar muy pendiente del sistema elegido por Enrique Martín tras el buen rendimiento, más defensivo que ofensivo, dado por el Córdoba ante el filial amarillo con el paso al 4-2-3-1. No en vano, el volante explicó que "hemos tenido más posesión, más llegadas por banda, hemos atacado bien a los laterales... El sistema lo hacen bueno los jugadores, nos sentimos cómodos con cualquiera porque es cuestión de actitud más que de otra cosa, pero al final la gente de arriba, con espacios, se siente más cómoda".