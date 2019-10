Contento tras el triunfo de su equipo, Enrique Martín sentenció en su primera reflexión que “después de los grandes sufrimientos vienen las grandes celebraciones”, aunque el sufrimiento para conseguir los tres puntos lo justificó en que “nadie saca los partidos fácil, todo el mundo tiene que trabajarlo, cuesta mucho y lo vemos con los resultados de cada domingo. Aquí hay para todos y como dije y sigo diciendo”. El navarro volvió a repetir que “la liga está en casa y ahora tenemos dos partidos fuera para ir equilibrando un poco la cuenta, pero me voy a ratificar en lo que dije, que tenemos que ser el Miguel Induráin de este tour: sin prisa pero sin pausa y al final al saco, pero todo tiene un trayecto”.

En su valoración del encuentro, Martín apuntó que “el partido ha sido nuestro, creo que hemos tenido la paciencia suficiente para entrar por una banda y por la otra, no nos hemos precipitado y a base de paciencia ha llegado ese gol, que creo que es más que merecido”. “Es un chute emocional para toda la afición y para el equipo. Esta va a ser la tónica, tenemos que alcanzar la regularidad de resultados, pero todos los partidos van a ser jodidos”, avisó el preparador blanquiverde.

Martín aseguró que le gustó “la primera mitad, lo que pasa que el ritmo era un poco patatero, un poco lento. Ellos estaban muy cómodos y bien situados. También tengo que decir que la temperatura era muy elevada y en el segundo tiempo, con el fresquito y las ganas que tiene este equipo ha cambiado la cosa”.

Además, respecto al cambio de sistema, Martín prefirió destacar que “normalmente hay premio cuando mantienes la puerta a cero, que es básico. Al final hemos ganado pero si no hubieras marcado al menos te llevas un punto. El cambio de sistema… el domingo lo mismo vuelvo a cinco atrás. Lo importante es la actitud, aunque es verdad que con esta manera igual nos exponemos menos, hay menos huecos”.

Al técnico del Córdoba también se le cuestionó por las constantes pérdidas de tiempo del Cádiz B. “Esto es el fútbol. Ellos han perdido bastante tiempo. Nosotros hemos estado agresivos y fuertes y quizás se han llevado bastantes golpes. No voy a decir que todos los golpes no eran ciertos, pero esto es fútbol. Otro día trataremos nosotros, si tenemos el resultado a favor, de hacer lo que podamos dentro de lo que la ley permite. En la liga profesional me cuesta creer que haya un partido así, en Primera o Segunda esto no pasa, pero no voy a decir nada”, comentó el navarro.

Dos salidas fuera seguidas

Ahora, con dos partidos por delante como visitante, el entrenador blanquiverde reiteró su idea de que “la liga básicamente está en casa porque fuera, un día con otro, vamos a ganar partidos. Ahora tenemos dos opciones pero hay que ir a por la primera. Vamos a Algeciras a ganar tres puntos. El equipo cada vez está mejor, compite muy bien. En la última media hora, según avanzamos, dominamos terriblemente y eso es porque físicamente estamos a un gran nivel. Nos falta tener un poco más de acierto, pero lo que es básico es mantener la puerta a cero”.