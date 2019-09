Enrique Martín prepara otra vuelta de tuerca en la alineación para recibir al Badajoz

Enrique Martín es amigo de introducir variantes cada fin de semana con el objetivo final de mejorar las prestaciones de su equipo... y sorprender al contrario de turno. Pero de momento, difícilmente lo ha logrado. Más allá de los resultados, que todo lo nublan porque al fin y al cabo es lo único que importa, el Córdoba CF anda muy lejos del verdadero nivel que se le presupone, ese que tras los toques de atención públicos debe empezar a aparecer ya ante un rival de enjundia en la categoría, el Badajoz, que comparte reto de luchar por el ascenso, también está invicto y tiene dos puntos más.

En la búsqueda de esa mejor cara colectiva, el técnico navarro ya baraja cambios en todas las líneas para provocar, tal vez, una agitación mucho mayor a la provocada en semanas precedentes. Más todavía si se toma como referencia el encuentro del pasado domingo en Yecla, en el que un ultradefensivo planteamiento estuvo a punto de desencadenar en la primera derrota de la temporada, evitada por una reacción in extremis que ojalá tuviera continuidad desde el pitido inicial ante los pacenses, si no es mucho pedir.

A falta del último entrenamiento, a celebrar este viernes de nuevo abierto al público en la Ciudad Deportiva, apenas siete hombres cuentan con el cartel de titular para la visita del Badajoz: el portero Becerra, el lateral derecho Fernández, el libre Xavi Molina, el pivote Imanol García y el ariete Owusu Kwabena, a los que habría que añadir a Javi Flores, revulsivo en La Constitución tras salir del banquillo, y Jesús Álvaro, baja en tierras murcianas por su segunda paternidad. Para completar el once, las alternativas se suceden por uno u otro motivo.

La defensa, el principal aval de este CCF ya desde pretemporada, sigue sin ser lo sólida que debiera, por mucho que la puerta quedara a cero en dos partidos. Es la línea que ha sufrido más cambios hasta la fecha, y no quedarán ahí. Sin Fidel Escobar, Xavi Molina se ha ganado el derecho a seguir de líder desde la posición de libre, si bien sus lugartenientes no están nada claros. Fernando Román y Ángel Moreno no estuvieron finos en Yecla, donde el peor fue un Chus Herrero adelantado a la medular. Esto abre una posibilidad al debut de Djetei, junto a Sebastián Castro y el meta Edu Frías los únicos sin minutos hasta la fecha.

¿Qué hacer con la medular?

En la medular ha quedado claro que mejor no experimentar. El puesto de pivote posicional es por ahora propiedad de Imanol García, que según el estilo puede verse acompañado de alguien más fino o más fajador. Javi Flores es fijo que volverá ante el Badajoz, si bien la tercera pata del banco no parece tener dueño. José Antonio González ofrece más equilibrio y Miguel de las Cuevas, ya disponible, un punto de verticalidad extra. Y luego está la alternativa de Castro, todavía inédito y que no parece que sea solución para una primera batalla con balas reales.

Por último, en el frente ofensivo Owusu se ha ganado un puesto en la alineación gracias a su velocidad y capacidad de desequilibrio por fuera. Hasta ahora, el rol de indiscutible lo compartía con Juanto Ortuño, si bien la aparición estelar de Gabriel Novaes en Yecla, gol incluido, abre una nueva alternativa para Martín, que ya trabaja en otra vuelta de tuerca que haga arrancar al Córdoba.