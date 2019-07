Aunque suele ser un hombre parco en palabras y poco amigo de los titulares, Alfonso Serrano arrojó bastante luz sobre la situación de la plantilla del Córdoba CF durante la presentación de Javi Flores como nuevo jugador cordobesista. Especialmente en el capítulo de bajas, pues aunque el club no ha comunicado en ningún momento la situación de los jugadores que tenían contrato, el propio director deportivo reconoció abiertamente que la entidad blanquiverde busca una salida para Marcos Lavín, Alberto González, Víctor Mena y Quim Araujo, sin mencionar a Sebas Moyano, que es un caso especial y muy distinto al resto.

Además de explicar que había operaciones cerca de cerrarse, como después se confirmó con la llegada de José Antonio González, Serrano aseguró que los hombres que tenían vinculación con el club "saben su situación, porque nos pusimos en contacto con ellos y sus representantes". De ahí que el vallisoletano indicara que "estamos buscando salidas a Lavín, Alberto, Quim Araujo y Víctor Mena".

En el caso de los dos últimos, la situación es menos compleja pues a ambos les resta sólo un año de contrato. De hecho, en el caso de Mena, hay varios equipos interesados en su situación, entre ellos el Numancia de Carrión y varios más de Segunda División B.

Por su parte, los dos guardametas descartados, Marcos Lavín y Alberto González, se han quedado sin sitio en el plantel después de las llegadas del sub 23 Edu Frías e Isaac Becerra, que se disputarán el puesto de titular durante el curso. Para su desvinculación, puede que el Córdoba CF tenga algún problema más, sobre todo en el caso de Lavín, pues la postura de sus representantes hace semanas que es la de remitir al contrato de dos temporadas que aún le queda por cumplir.

El técnico del filial "está decidido" Alfonso Serrano no sólo se refirió a la planificación deportiva del primer equipo blanquiverde. El director deportivo desveló también que el entrenador del Córdoba B "está decidido, sabemos quién va a ser y estamos trabajando con él, con Herrerías y Jorge (por Rodríguez de Cózar, el secretario técnico del club)". El hombre llamado a hacerse con el banquillo del segundo equipo es el técnico villarrense Diego Delgado, que el curso pasado estuvo también en Tercera con el Loja. Serrano no aclaró, eso sí, cuándo arrancará a trabajar el segundo equipo, aunque reconoció que "tiene que ser pronto porque la liga se echa encima".

En esas salidas buscadas por el club Alfonso Serrano no incluyó a Sebas Moyano. Y no es casualidad, porque lo cierto es que el caso del mediapunta cordobés es totalmente diferente al resto. Para empezar, porque los dos años de contrato que le quedan por cumplir son en unos números económicos complicados de asumir para la entidad.

Es por eso y no por razones deportivas por lo que desde el club de El Arcángel se ha deslizado que el futbolista, que además encajaría en el perfil de jugador sub 23, no entra en los planes de la entidad. Una postura que, sin embargo, no quiere decir que en el Córdoba CF no sepan de la valía de un futbolista porque el que ya hay equipos interesados, de ahí que su salida se pueda alargar más para producirse en unas condiciones ventajosas económicamente para el club. A estas alturas del verano, no es descartable incluso que Sebas termine quedándose en la plantilla, aunque ese extremo dependería del éxito o el fracaso de otros movimientos en el mercado de fichajes.

El caso De las Cuevas

Otro de los temas interesantes que trató el director deportivo blanquiverde fue el de la posible renovación de Miguel de las Cuevas. "Hay alguna oferta de renovación por algún jugador que estamos esperando que se concrete", apuntó Serrano. Y ese jugador no es otro que el alicantino, único objetivo del club en el capítulo de renovaciones junto a la ya cerrada de Chus Herrero.

En la entidad blanquiverde siguen siendo optimistas con que De las Cuevas terminará vistiendo de nuevo la blanquiverde. Enrique Martín lo quiere de vuelta y el club ha hecho un gran esfuerzo en lo económico para ponerle encima de la mesa un contrato de tres temporadas, con unos honorarios bastante importantes.

En principio, el mediapunta tenía decidido fichar por el conjunto blanquiverde y así lo había comunicado a su entorno más cercano durante el fin de semana, con la intención de trasladar su decisión al club este pasado lunes. Sin embargo, en un último intento, el Hércules ha apretado al jugador mejorando su oferta y ha retrasado su decisión final, que pese a esas dudas surgidas debe ser definitiva en breve, en un sentido o en otro.

El papel de la cantera

Además, Alfonso Serrano dejó claro que quedan "bastantes" jugadores por llegar al plantel blanquiverde, aunque apuntó que "dar un número concreto es complicado". Sobre todo porque en la entidad cordobesista quieren evaluar la aportación que puede hacer la cantera. "Queremos ver a jugadores que van a estar con nosotros. En las pretemporadas siempre hay sorpresas y más con la gente de la cantera. Estaríamos satisfechos de que algún jugador de las categorías inferiores se pudiera quedar en el primer equipo de manera definitiva", reconoció el director deportivo.