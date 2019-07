Mena, en la rampa de salida del Córdoba CF

El Córdoba CF trabaja a marchas forzadas tanto en la confección de su plantilla como en los acuerdos a los que debe llegar para la salida de los jugadores con contrato que no entran en los planes de la entidad. Después de producirse varias salidas en las últimas semanas, el que parece también cercano a abandonar la entidad blanquiverde de manera oficial es Víctor Mena.

El lateral sevillano, que acabó el curso cedido en el Salamanca, tiene un año más de contrato con el club de El Arcángel, pero parece que no entra en los planes deportivos de la entidad cordobesista.

Curiosamente, el próximo destino del bravo lateral izquierdo podría estar en un equipo de superior categoría como el Numancia. Y es que la llegada de Luis Carrión al banquillo soriano le puede abrir las puertas a Mena de LaLiga 1|2|3.

De hecho, el que fuera entrenador del Córdoba CF conoce de sobra al jugador, pues ambos coincidieron en el filial blanquiverde. Mena, además, hizo la pretemporada con el primer equipo en el curso 2016-17, en el que Carrión era el entrenador del conjunto cordobesista.

El interés del Numancia por el jugador lo desveló el As, que incluso apuntaba que el jugador ya había rescindido su contrato con la entidad blanquiverde. Una rescisión que aún no ha confirmado el Córdoba, pero que parece inminente, pues la intención del club es tanto acelerar la llegada de nuevos futbolistas como la de hacer hueco entre los que no cuentan para continuar.