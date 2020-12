Contento y satisfecho por el triunfo de los suyos y el pase en la Copa del Rey, Pablo Alfaro bromeó al comentar que sus jugadores se han ganado "tener menos vacaciones", porque jugarán entre el 5 y el 7 de enero la segunda ronda de la Copa del Rey. "Vamos a estar unos días más entrenando. Competiremos antes y se han ganado tener menos vacaciones. Lo tendremos en cuenta, pero es una ilusión nueva que nos alimenta. Se han ganado el descanso pero durante unos días vamos a seguir trabajando y el descanso será ni más ni menos que el que debe ser", comentó el técnico aragonés al término del encuentro.

El preparador blanquiverde alabó el trabajo de los suyos y destacó el sumar otra portería a cero. "Mantener la puerta a cero es importante y también haber hecho seis goles en solo tres partidos. Ojalá mantengamos esta media", indicó el técnico, que cree que lo más importante es "mantener el equilibrio" que están mostrando sus futbolistas desde su llegada.

Ante el Albacete costó en los minutos finales y Alfaro lo achacó al cansancio y la proximidad del partido de liga. "Los últimos minutos los he visto con sufrimiento pero compitiendo muy bien. Nos enfrentábamos a un rival que no está bien pero es de superior categoría y habían tenido más descanso porque jugaron el sábado. Era previsible que el cansancio hiciera mella. Las victorias también cuestan y no siempre van a ser brillantes, pero hemos tenido momentos muy buenos, en otros hemos sabido nadar y guardar la ropa y cuando ha tocado ordenarse y trabajar con balón, lo hemos hecho", destacó el míster blanquiverde.

El técnico se reafirmó en su convicción de que la Copa es importante. "Ya lo dije después de ganar a El Ejido, que queríamos pasar y que la Copa me gusta mucho. El año pasado en Ibiza tuve la oportunidad de avanzar y jugar contra el Barcelona y eso fue el evento que más público llevó en la historia de la isla. Aquí El Arcángel se ha llenado muchas veces pero tenemos que trabajar para que nuestra gente se ilusione y sueñe", destacó el entrenador cordobesista.

Alfaro no quiso pronunciarse sobre el rival que desea en la siguiente ronda y prefiere disfrutar el momento. "Me hace mucha ilusión disfrutar de esta victoria, cenar y ya veremos el sorteo. La ilusión es estar ahí, después de un partido muy completo y habiendo eliminado a un rival que tiene potencial para pelear la permanencia en Segunda. Nosotros seguiremos nuestro camino", comentó al respecto.

Antes de meterse en nombres propios, Alfaro destacó que hubo "seis o siete jugadores que no jugaron el otro día" pero "están demostrando que quieren estar ahí", por lo que tiene que "cumplir el mensaje que lancé". "Me lo ponen difícil y eso es bueno para el Córdoba", concluyó el técnico.

El maño destacó el buen partido de Edu Frías y sus intervenciones al final. "Los porteros que tenemos son del nivel que son y Edu lo ha hecho muy bien. Muy contento por él, por Xavi Molina que hacía tiempo que no jugaba, por Traoré, que no había entrado estos dos partidos, por el joven Luismi, que ha hecho un trabajo encomiable arriba", añadió.

Además, desveló que "Alberto Salido no podía jugar". "En el penúltimo entrenamiento tenía unas molestias y hemos querido ser precavidos. Teníamos bajas arriba y no sé si hubiese jugado pero habría entrado en la lista seguro", explicó sobre el joven delantero.

En su última rueda de prensa del 2020, Alfaro desveló también sus deseos para el próximo año: "Le pido lo importante, salud. Superar esta situación con responsabilidad y todos juntos, que no cometamos los errores que en Navidad se pueden cometer. Es lo más importante. El fútbol nos alegra la vida, pero este año toca pedir eso. A ver si pronto en El Arcángel nos podemos ver más y cuando los nuestros nos arropen y nos lleven en volandas esto va a chutar más".