Con los objetivos deportivos enterrados, el Córdoba vive hoy la primera de las cuatro etapas que componen el calvario que les queda por sufrir a los jugadores blanquiverdes antes de finiquitar una temporada para el olvido. El primer choque después de consumar el descenso matemático no puede ser más triste, ante un Nàstic de Tarragona que también ha perdido la categoría, y en un ambiente social convulso, con una parte importante de la afición movilizada para protestar contra la gestión de Jesús León.

En el penúltimo partido de la temporada en El Arcángel, el ambiente se prevé desalentador. Ademas, el foco de atención estará fuera del césped. Todas las miradas estarán puestas en el palco, desde donde el presidente blanquiverde tendrá que capear las críticas de una afición hastiada que durante la semana ha expresado su desencanto organizándose de cara al partido.

En el entorno blanquiverde la indignación es notable con la ausencia de explicaciones por parte de la propiedad a la complicada situación económica que vive el club. Es por eso que una buena parte de la afición ha decidido no esperar más y tomar la iniciativa, para exigir cuentas a Jesús León. Un total de 21 colectivos blanquiverde suscribieron un comunicado en el que se llama a la concentración desde las 19:15 en la puerta cero de El Arcángel.

Allí, los aficionados cordobesistas tienen planeado mostrar su descontento, para entrar posteriormente al partido coincidiendo con el minuto 12. Además, durante el partido el ambiente será hostil contra la propiedad, incluida una pitada programada para el minuto 54, año de fundación de la entidad cordobesista.

Esa movilización prevista distraerá la vista del césped, donde hasta el propio Rafa Navarro reconoció en la previa que hay poco que rascar. El técnico blanquiverde no ocultó el marrón que supone este tramo final de la temporada, un mes que ya no puede traer nada bueno, pero que sí puede seguir agrandando la mala imagen que el Córdoba ha dado en esta temporada. La del equipo y la de su propio técnico, un Navarro que se mostró dispuesto a ser el entrenador en Segunda División B, en un proyecto en "igualdad de condiciones", pero que tiene muy complicado seguir en su puesto salvo giro radical de los acontecimientos. Principalmente porque el mes que queda por delante será duro y porque su equipo no tiene pinta de mejorar demasiado sus prestaciones.

Por buscar un aliciente al choque, el conjunto blanquiverde tendrá la ocasión de pasar la condición de colista al Nàstic, para lo que tendrá que superar al conjunto grana, que llega igualmente deprimido a este encuentro, con un punto más en la tabla pero igualmente descendido ya. Eso sí, hay una pequeña gran diferencia entre ambas entidades, pues los tarraconenses ya han definido su proyecto deportivo del próximo curso, para el que ya cuentan con un entrenador designado y un director deportivo.

Navarro moverá poco su equipo

En el plano táctico, pocas novedades se esperan en el equipo titular que presente Rafa Navarro. El técnico cordobés dejó fuera de la lista a Álvaro Aguado, que posiblemente no vuelva a jugar más con la camiseta del Córdoba, pues su futuro pasa por el Valladolid desde el 30 de junio.El preparador blanquiverde avisó de que daría minutos a los jóvenes del filial, pero en la lista de convocados sólo se encuentra Chuma, que tiene complicado ser titular con Andrés Martín y Piovaccari por delante.

Independientemente de los protagonistas que se enfrente sobre el césped, no cabe duda de que las miradas estarán puestas en el palco. Y es que cada día que pasa sin que Jesús León ofrezca las explicaciones que los aficionados le demandan desde hace semanas, la tensión crece. Ante el silencio del máximo accionista de la entidad, será la afición la que hoy tome la palabra.