La Copa del Rey está aparcada en el Córdoba hasta dentro de al menos una semana. El técnico blanquiverde, Pablo Alfaro, se congratuló por la ilusión despertada en la competición copero pero dejó claro que su equipo se centra ahora en los dos partidos de liga que tendrá que afrontar antes de recibir a la Real Sociedad, pues en ello está el objetivo más importante, el seguir sumando puntos en liga.

"La plantilla está bien, después de haber venido del parón navideño y haber retomado la actividad. Hemos competido en Copa ante un rival muy importante y nos fue bien por el trabajo realizado y por resultado. Estamos bien, conscientes del momento en el que estamos y de las dificultades que en cada partido los rivales nos van a querer imponer", comentó Pablo Alfaro sobre el estado de sus jugadores.

El técnico fue tajante al asegurar que ni mucho menos está pensando en la Copa aún. "No influye para nada, entre otras circunstancias porque faltan 10 o 12 días para ese partido. De hecho, habrá dos partidos ligueros antes de jugar de nuevo en Copa del Rey, así que el objetivo es única y exclusivamente el partido ante el Betis Deportivo". Alfaro dejó claro que no firma un empate ante el filial del Betis y la clasificación copera, priorizando los puntos en liga por encima de todo: "No tiene nada que ver. Vamos a Sevilla a intentar ganar. Además, luego hay otro partido más. Entendemos la euforia y la ilusión, pero ahora mismo hay que guardarla en un cajón. Nuestra realidad es el filial del Betis, que bastante dificultad nos planteará como para distraernos".

Ese trabajo mental para focalizar los esfuerzos de sus jugadores reconoció el aragonés que ha sido "el gran reto de la semana". "Ahora viene nuestra verdadera realidad que es la competición liguera. Ese es nuestro único objetivo y a la plantilla el mensaje le ha calado porque lo hemos repetido desde el primer día después del partido de Copa", comentó el preparador blanquiverde.

Acerca del rival, Pablo Alfaro destacó su carácter competitivo, al margen de la calidad técnica que se le presupone. "El filial del Betis tiene sus virtudes. Una de las diferencias es que los chicos del Betis, además de todas las cualidades que se les presupone, están pensando en el Córdoba desde antes de las vacaciones de Navidad. Además llegan en una buena racha y querrán mantenerla. Nosotros hemos tenido otra serie de alicientes y ahora es cuando nos vamos a mirar a la cara ambos equipos. Espero un filial con buen trato de balón, no tan jovencito ni tierno como otros filiales, y un equipo que compite muy bien", indicó en su análisis el técnico.

Los malos resultados de su equipo ante los filiales del Granada y el Sevilla no deben condicionar ahora, o eso piensa Alfaro, que cree que esos tropiezos "no tienen mayor trascendencia". "Sabemos que ellos tratarán de imponer sus virtudes y nosotros vamos a todo lo contrario, a mostrar nuestras fortalezas", expuso.

Lo que sí variará es el horario, al jugarse a las 15:45 y por ello el técnico tuvo que adaptar un poco el trabajo semanal a esa coyuntura. "Es un factor diferente, que te cambia los hábitos. Hemos entrenado un par de días a esa hora. Te cambia sobre todo el hábito de la comida, pero somos profesionales y esa situación es para los dos equipos igual", asumió Alfaro.

El técnico, además, se refirió a la lesión de Samu Delgado y cómo podría cubrirla en el once inicial. "Puede ser Carlos Valverde, puede ser Moutinho a pierna cambiada o Alain, incluso Luismi. Tengo alternativas y en la cabeza yo lo tengo, pero a lo mejor no es lo que se espera", dejó caer el aragonés.