Uno de los pesos pesados del vestuario del Córdoba CF, Mario Ortiz, abogó por "no cometer errores" en el importante partido del próximo domingo ante el UCAM Murcia, como forma idónea de recuperar la mejor versión de su equipo, algo desdibujado en los últimos encuentros.

El mediocentro aseguró que el equipo había vuelto "bien, con ganas" a los entrenamientos, aunque conscientes de "lo duro que fue el domingo, que fue un partido que no contábamos con perder, y más poniéndonos por delante", en referencia a esa inesperada derrota ante el Yeclano.

Dejando atrás ese varapalo y mirando hacia el próximo rival, Ortiz reconoció que se trata de una cita más trascendental si cabe. "Todos los partidos son importantes en una liga tan corta pero el UCAM es un rival que está peleando por meterse entre los tres primeros como nosotros. Es un rival de play off, que te lo puedes encontrar en siguientes rondas y es verdad que a la hora de que te pueda favorecer el goal average también es importante", admitió el cántabro.

Cuestionado por el tipo de partido que espera, Ortiz cree que no diferirá mucho del visto en la primera vuelta en El Arcángel. "Ellos si plantean el mismo partido que aquí, será estar arropados y juntitos, esperando que cometamos algún error para atacar en alguna contra o a balón parado. Tienen futbolistas arriba que pueden hacer gol en cualquier momento. Será un partido bonito y duro de competir. Tenemos que salir concentrados y no cometer errores, si nos hacen goles que sea mérito suyo, no demérito nuestro", expuso el centrocampista.

Acerca de las dudas que el Córdoba sigue transmitiendo en el juego con balón, el mediocentro cántabro cree que en los momentos importantes se verá el verdadero potencial del grupo: "El equipo está teniendo ocasiones, creando fútbol, hay momentos de la temporada en que puedes estar más acertado y otros menos, pero hay armas suficientes para que no haya ningún debate y en los partidos importantes seguramente daremos un pasito adelante todos".