Comenzó el partido como la gran sorpresa del once inicial del Córdoba CF y lo terminó como el principal responsable de que los tres puntos en el debut del equipo blanquiverde se quedaran en El Arcángel. Pocas veces se puede hablar de una oportunidad mejor aprovechada que la de Edu Frías este pasado domingo. Juan Sabas confió en el joven arquero por delante de Isaac Becerra y Frías le respondió con una intervención salvadora para dejar a buen recaudo la victoria.

En la resaca de esa primera victoria de la temporada, el joven arquero catalán ha reconocido estar "muy contento por los tres puntos, por empezar con buen pie el campeonato", pero también por la parte personal, aunque le quitó hierro a su mano salvadora ante el cabezazo de Mussoni: "Fue una jugada puntual, pero contento por eso también".

Frías tuvo el mérito de convertirse en el salvador de su equipo en la única intervención que tuvo que realizar en todo el encuentro. Una circunstancia especial pero que a veces puede perjudicar a los porteros en el momento decisivo, algo que el portero barcelonés tiene asumido: "Hay que estar conectado durante todo el partido, para estar preparado aunque solo te tiren una vez".

A Edu Frías la oportunidad de la titularidad le llegó quizás en el momento más inesperado, al comienzo de su segundo curso en el club y con la teórica etiqueta de arquero suplente colgada, después de un primer año en el que apenas jugó dos partidos, uno en Copa del Rey y otro en liga.

En una decisión valiente, Sabas premió su gran trabajo de pretemporada sin mirar la edad ni los galones que un portero veterano como Isaac Becerra se ha ganado con el paso de las temporadas. Frías, contento por tener esa oportunidad, sabe que ahora es el momento de seguir apretando para no perder el puesto. "Veníamos haciendo buen trabajo en pretemporada tanto Isaac como yo, con buenas sensaciones. El míster tomó la decisión y yo estoy contento porque me eligió a mí pero hay que trabajar cada día, porque Isaac es un compañero que aprieta mucho, yo no me veo titular, es algo que hay que ganarse cada día", expuso al respecto, saber de que un bajón en su rendimiento diario le podría devolver al ostracismo del banquillo.

Tras un debut saldado con victoria, su titularidad y la portería a cero, el joven meta catalán no encontró peros que ponerle al equipo, pese a que el partido no terminó de decantarse en ningún momento. "Sabíamos que era un partido difícil por ser el debut, por los nervios, y que el rival era un buen equipo, recién ascendido pero que venía a poner las cosas difíciles. Tuvimos ocasiones para ganar el partido más ampliamente, pero no se materializaron. Lo importante es que los tres puntos se quedaron en casa, además con la portería a cero", apuntó Frías.

Con la confianza de su entrenador y tras un arranque inmejorable gracias a esa parada salvadora, Edu Frías tiene la gran oportunidad de su todavía corta trayectoria para afianzarse en la portería de un equipo exigente y con objetivos ambiciosos. Y por lo visto en el primer partido, el arquero barcelonés ha cazado al vuelo el guante que Sabas le lanzó.