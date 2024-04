Iván Ania, tras la victoria ante el Castilla: "Tenemos que hacer un análisis más allá del resultado"

El técnico del Córdoba CF, Iván Ania, no se dejó nublar por la victoria de su equipo ante el Real Madrid Castilla y, aunque reseñó que estaban muy contentos por asaltar un feudo tan complicado y ante un buen filial blanco, dejó claro que su equipo debe mejorar y no conceder las facilidades que en la primera parte dio al conjunto madridista.

"En la primera parte estuvimos mal, desajustados y con balón tuvimos pérdidas. Sabíamos donde teníamos los hombres libres pero ellos nos presionaron muy bien. Nos dejaban recibir y cuando saltaban no éramos capaces de encontrar lo que queríamos buscar. En la segunda parte pasamos a defender en 4-4-2. Teníamos inferioridad en la primera línea pero estuvimos mucho más armados y ya no nos hizo daño Nico Paz descolgándose. Creo que fueron dos partidos totalmente distintos: una primera parte clara para ellos, en la que tuvimos la suerte de no encajar, y una segunda clara para nosotros", explicó Ania en su análisis del encuentro.

El entrenador no escondió que "las victorias siempre sientan bien, pero hay que mirar cosas más allá del resultado". "El otro día en 20 minutos malos se nos fueron dos puntos y eso fue una decepción. Hoy, en la primera parte si alguien tenía que ganar era el Castilla, que fue mejor en todo. No fuimos reconocibles ni el equipo que somos habitualmente. En la segunda parte ya vimos al Córdoba CF. Fuimos capaces de encontrar a Kike y Kuki, estábamos cómodos con balón y nos encontramos con el gol, que nos dio tranquilidad. Luego el penalti, la expulsión... se juntaron circunstancias que nos permitieron apenas sufrir en los últimos minutos", añadió.

Pero ahí no quedó su explicación, pues Ania insistió varias veces en que deben "hacer un análisis más allá del resultado". "Tenemos claro lo que pasó en la primera parte, porque luego lo ajustamos, pero el vídeo luego te enseña muchas más cosas. Es evidente que hemos ganado pero si queremos aspirar a estar arriba no podemos regalar 45 minutos aquí o los 20 minutos de Mérida porque eso te puede hacer encajar goles. Necesitamos prolongar nuestro buen momento en el partido más allá de un tiempo, hacer un partido mucho más completo", avisó a los suyos.

El ajuste táctico en el descanso

Ania reconoció que estaban "estamos muy contentos porque hemos ganado en un campo muy difícil y ante un gran Castilla, superior a nosotros en la primera parte", y explicó el mensaje a los suyos en el descanso: "Les dije que lo mejor era que íbamos igualados en el marcador, porque habían sido superiores en todo. Parecía que tenían una marcha más. Teníamos claros donde íbamos a tener los hombres libres, que eran los laterales, al jugar ellos con carrileros. Pero no éramos capaces a hacer lo que teníamos trabajado. En la presión estábamos saltando con los extremos a los centrales y los extremos a los carrileros y cuando Calderón saltaba Nico Paz estaba quedándose solo. Tuvimos que ajustar, pasamos a 4-4-2 y estuvimos más ordenados. Teníamos inferioridad en la primera línea de presión pero igualamos la línea de interiores y creo que nos hizo bien".

El técnico del Córdoba CF tuvo también palabras para los aficionados que, una vez más, alentaron a su equipo en Madrid. "Donde vayamos, siempre contamos con muchos aficionados y eso es un aliento, sobre todo en los malos momentos. Ese respaldo hace que no te caigas y para nosotros es muy importante. La gente está ilusionada, como lo estamos todos, y ojalá esa ilusión la podamos transformar en una realidad y volver al fútbol profesional", deseó.