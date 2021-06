Willy Ledesma, una continuidad difícil en el Córdoba CF

El Córdoba CF trabaja de manera intensa en la planificación de su plantilla para la próxima temporada y, antes de empezar a concretar los primeros movimientos de entrada en el equipo, la labor de la dirección deportiva está centrada en determinar qué jugadores continuarán en el club más allá del 30 de junio de entre los nueve futbolistas que mantienen contrato en vigor. Uno de los casos más significativos es el de Willy Ledesma, el máximo goleador del equipo en el recién finalizado curso, cuya continuidad es complicada, debido a las condiciones económicas que recoge su contrato.

El delantero de Torremejía renovó su vínculo con la entidad blanquiverde de manera automática hace unos meses y hasta el 30 de junio de 2022, tras cumplir una serie de objetivos marcados en el acuerdo que en el invierno de 2019 cerró Alfonso Serrano, el entonces director deportivo del CCF, para la incorporación del punta extremeño. Ese contrato, sin embargo, no recogía la nueva realidad del fútbol español tras la reconfiguración de las categorías que el pasado verano acometió la Federación, lo que ha propiciado que el club de El Arcángel y el atacante mantenga una vinculación fuera totalmente de la realidad actual del club, que competirá en Segunda RFEF el próximo curso.

Por eso, la continuidad de Willy Ledesma en El Arcángel se antoja complicada, aunque ambas partes trabajan en una solución, que podría terminar en entente si los números cuadran. Fuentes consultadas por el Día confirman que las conversaciones con el representante del jugador están en curso y giran en torno a ese salario que el club considera fuera de sus posibilidades. De las opciones de adecuarlo al nuevo presupuesto de la entidad depende en buena parte que el de Torremejía siga vistiendo la blanquiverde.

En el aspecto puramente deportivo, el delantero entra en los planes del cuerpo técnico comandado por Germán Crespo y también es visto con buenos ojos desde la dirección deportiva, después de un mal año general pero en el que Willy fue de lo poco salvable de su equipo, tanto en números como en actitud, algo que a muchos de sus compañeros no se les vio en todo el curso.

Eso sí, el deseo de contar con Willy no condicionará la idea trazada en El Arcángel de adecuar a la realidad de la Segunda RFEF las nóminas de una plantilla que será de las mejores pagadas de la categoría, pero que no podrá mantener las importantes cifras en las que se movían algunos de sus futbolistas. Para cada posición del campo existen alternativas solventes que entrarían en presupuesto, por lo que el club no se moverá un ápice de la línea marcada.

Así las cosas, el futuro del delantero extremeño está en manos de las negociaciones entre su agente y la dirección deportiva. Desde el entorno del futbolista se reconoce el deseo de seguir vistiendo la blanquiverde, como el de su familia por seguir en Córdoba, pero tampoco se esconde la existencia de alguna oferta, por si finalmente no siguiera en el CCF. En ese contexto, el futuro del delantero en El Arcángel no es nada sencillo, pues depende básicamente de un esfuerzo importante a la hora de rebajar su salario.

Diez goles en un año gris

En el que fue su primer año completo en el Córdoba CF, y pese a lo atípico del formato de competición, Willy Ledesma marcó ocho goles en liga con el Córdoba, a los que hay que sumar los dos que logró en la Copa del Rey. Una decena de tantos que lo convirtieron en el máximo goleador de su equipo y que, aunque no evitaron el desastre colectivo, dejaron claro que el atacante sigue siendo un jugador muy válido para este Córdoba. Eso sí, para seguir en El Arcángel, además de sus números sobre el césped tendrán que cuadrar también los que refleje su salario.