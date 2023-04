Tárraga Lajara, el árbitro designado para el Linares - Córdoba CF

Jorge Tárraga Lajara es el colegiado que el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha designado para hacerse cargo del encuentro que este próximo sábado disputan el Linares Deportivo y el Córdoba CF en Linarejos. El albaceteño de 24 años cuenta con un solo precedente con los blanquiverdes que acabó en derrota, mientras que ha arbitrado tres encuentros del conjunto azulillo, que cuenta con un bagaje positivo.

De hecho, el colegiado natural de Albacete fue protagonista en el único encuentro que ha dirigido a los blanquiverdes. Tuvo lugar esta temporada y fue hace solo tres meses, cuando los de Germán Crespo se enfrentaron en la jornada 19 a la Balompédica Linense. Un partido que acabó en derrota por 0-1 y que estuvo marcado por la polémica expulsión por roja directa que vio Simo en el 43' cuando soltó un manotazo a un defensor rival sin el balón de por medio.

Una acción que fue cuestionada, dado que, para muchos, no fue suficiente como para considerarla agresión. Sin embargo, Tárraga Lajara no dudó en mostrarle la roja al instante. De ahí que el encargado para dirigir el importante derbi andaluz entre el Linares y el Córdoba CF no favorezca a un cuadro blanquiverde que no guarda un buen recuerdo del albaceteño.

Para los de Alberto González, el recuerdo de Tárraja Lajara sí es positivo, ya que la temporada pasada los arbitró en dos ocasiones en Primera Federación. La primera acabó en empate a cero en Linarejos ante la Balompédica Linense. En la jornada 30, fue el encargado de impartir justicia en la victoria del Linares ante el Gimnástic de Tarragona (2-0).

Esta temporada será el primer partido de liga en el que dirige al Linares, pues lo arbitró en una ocasión, pero fue en la primera ronda de la Copa del Rey en una eliminatoria que se llevó el cuadro azulillo al vencer por 1-2. De ahí que el registro esté del lado del cuadro jienense, que ha ganado dos partidos y ha empatado otro con el albaceteño como colegiado.

Pese a sus 24 años, Tárraga Lajara lleva dos temporadas arbitrando en la Primera Federación tras dos años en la ya extinta Segunda B. En total, ha dirigido 38 encuentros (18 victorias locales, 13 empates y siete triunfos del equipo visitante) en los que ha mostrado un total de 200 amarillas (a 5,26 por partido) y 20 tarjetas rojas (a 0,53 por choque).

Este sábado en Linarejos, José Tárraga Lajara estará asistidos en las bandas por Rubén Ortega Gil y Carlos Martínez Caballero como jueces de línea. El rol de cuarto árbitro recaerá sobre Gonzalo González Páez.