Sin suerte. Samu Delgado tiene que parar de nuevo con el Córdoba CF. El extremo manchego, con unas molestias físicas, se tuvo que retirar de la sesión de este sábado en la Ciudad Deportiva, en la que no estuvieron presentes Simo, con una sobrecarga, Willy, Visus y José Cruz. Tras entrar con el grupo durante la pretemporada y contar con minutos en los últimos duelos de preparación, el ex del Albacete se resintió y está a la espera de pruebas médicas para ver el alcance exacto de esta dolencia.

El 2021 no está siendo el año de Samu Delgado. Tras lesionarse el 5 de enero en la cita de Copa del Rey ante el Getafe, el manchego, con un problema en la zona del bíceps y el isquio, tuvo que decir adiós a la temporada. Tras aceptar perder su ficha para que el club se reforzarse en el mercado de invierno, el ex del Albacete entró en una fase de recuperación que lo llevó poco a poco a su recuperación. Sin embargo, a finales de abril, sufrió una recaída y tuvo que parar de nuevo.

En esta pretemporada, Samu Delgado arrancó con Javi Poveda, con trabajos al margen del grupo. Poco a poco, fue a mejor y se reintegró con sus compañeros. Incluso Germán Crespo le dio minutos en los últimos test de preparación. Sin embargo, este sábado, durante la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva, el manchego dijo basta y se fue antes de la instalación del Camino de Carbonell.

A la conclusión del entrenamiento, Germán Crespo indicó que el caso de Samu le preocupa "porque no es normal. El cuerpo médico está valorando si, más que la propio lesión muscular, hay otro problema". "Se le van a hacer pruebas porque el chaval está pasando un calvario con las lesiones", indicó el preparador granadino.

"Al final, psicológicamente, si no vas bien de cabeza, el cuerpo no te responde", reconoció el técnico nazarí. De hecho, "si has visto los pocos minutos que ha tenido, va con el freno mano echado". "Son varias lesiones ya y se le harán pruebas esta semana para conocer un diagnóstico más concreto, porque debe tener algo o algún problema de cadera, porque no es normal, es la tercera ya".

Sobre su marcha de la Ciudad Deportiva, Germán Crespo comentó que "es verdad que no ha sido mucho, pero el chaval ha preferido salirse y a ver qué dicen las pruebas". Con una dolencia en la zona del bíceps e isquio, el preparador granadino reconoció que tiene "una molestia ahí, pero no sabemos si es la misma lesión". De hecho, apuntó que "ayer -por el viernes- hablé con el doctor y le iban a realizar unas pruebas, la pena es que tuviese hoy -sábado- esa recaída". No obstante, "hasta que no se hagan las pruebas, no sabemos si se ha vuelto a romper o es una simple sobrecarga".

Más allá del problema con Samu Delgado, Germán Crespo tampoco pudo contar con Simo en la sesión en la instalación del Camino de Carbonell, que arrastra una sobrecarga. El extremo marroquí se quedó en El Arcángel y se unió a las ausencias de Willy, Visus y José Cruz. Ante este panorama, el preparador granadino reconoció que van "buscando el máximo número de jugadores para el partido de Jerez y no queremos arriesgar" en la cita de este domingo en Pozoblanco, último test de pretemporada