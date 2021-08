Julio Iglesias y Samu Delgado y su volver a empezar con el Córdoba CF

Volver a empezar. Julio Iglesias y Samu Delgado contaron con sus primeros minutos en esta pretemporada con el Córdoba CF, en la que dicen adiós a sendas lesiones de gravedad. El centrocampista hispalense y el extremo manchego empezaron este pasado jueves ante el Extremadura a coger ritmo y sensaciones para llegar en la mejor forma posible al inicio liguero en Chapín ante el Xerez DFC.

Tras lesionarse al comienzo de la pasada temporada, en la que debutó con el primer equipo cordobesista -tuvo minutos en las dos primeras jornadas de Liga-, Julio Iglesias tuvo que parar con una lesión que se agravó en su tobillo. No fue hasta febrero cuando el sevillano reapareció para arrancar en el verde el tramo final de su proceso de recuperación. Aunque poco a poco fue entrando con el grupo, no llegó a tener ningún minuto.

Al inicio de esta pretemporada, el centrocampista hispalense tuvo que parar también por unas leves molestias en su tobillo, aunque tuvo que frenar en seco al ser contacto estrecho por un positivo en covid-19. De vuelta a los entrenamientos esta semana, Germán Crespo le dio los primeros minutos ante el Extremadura, donde fue titular y jugó tras el punta Willy Ledesma.

Tras un buen inicio, en el que probó fortuna incluso con un disparo a puerta que atajó el meta del cuadro azulgrana, notó la falta de ritmo. Fue el propio Germán Crespo quién lo comentó en sala de prensa: "Le hemos querido dar minutos porque se quiere sentir importante, pero en el minuto 25-30 estaba muerto porque prácticamente no ha podido casi entrenar". Aún así, "se le ha visto con confianza y en el momento que tenga el trabajo que tienen los compañeros va a ser un jugador que puede aportar mucho".

De vuelta al verde, Julio Iglesias, que tendrá ficha del Córdoba B tras cerrar Meléndez el cupo de plazas sub 23 del primer equipo, dispuso de 45 minutos, al ser relevado en el descanso por Viedma. En este sentido, Germán Crespo incidió en que lo que buscan es que "para el 5 de septiembre lleguen todos los jugadores en la mejor forma posible". "Julio lleva un año sin jugar y lo mismo cuando no esté convocado o no pueda tener minutos con nosotros, creo que le va a venir bien que pueda tener minutos con el filial para cuando lo necesitemos", apuntó el técnico nazarí.

Pero no sólo debutó Julio Iglesias si no que también lo hizo Samu Delgado, que entró en la convocatoria para suplir a Miguel de las Cuevas, que arrastraba unas leves molestias en el aductor. El manchego, que se lesionó en el encuentro de Copa del Rey ante el Getafe del pasado 5 de enero, también ha sufrido un largo calvario con una lesión que lo apartó del grupo.

En el cierre de mercado de invierno, el manchego decidió dar luz verde al club para que utilizase su ficha para incorporar a otro jugador. Poco a poco, fue entrando con el grupo, pero a finales de abril llegó la recaída de su lesión. Sin embargo, en este arranque de pretemporada, la que arrancó junto a Javier Poveda, poco a poco se fue reintegrando hasta que este pasado jueves le llegó la oportunidad de disputar los últimos minutos del pleito.

Germán Crespo, en sala de prensa, comentó que "Samu salió ya en un partido feo porque encontrarse en los primeros minutos cuando un 9 contra 9 -fueron expulsados dos jugadores por cada equipo- le ha perjudicado un poco". "Le falta esa confianza porque tuvo lesiones importantes, con una recaída, pero vamos que lleguen al inicio de Liga lo mejor posible", comentó el preparador granadino.

Con sus minutos ante el Extremadura, Julio Iglesias y Samu Delgado ven la luz al final de un túnel largo, en el que han estado fuera 10 y 7 meses respectivamente cada uno, un largo tiempo de espera que empieza ya a tener su recompensa. Ahora toca seguir trabajando para tener la misma carga que el resto de sus compañeros, y así llegar lo mejor posible al estreno en Chapín.