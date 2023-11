Isaac Romero, objeto de deseo del Córdoba CF, acumula 'novias' en Segunda División

El Córdoba CF tendrá muchísima competencia si pretende pujar por hacerse con los servicios de Isaac Romero en el cada vez más cercano mercado de fichajes de enero. El atacante lebrijano, que está en la agenda de la dirección deportiva blanquiverde desde este pasado verano, acumula pretendientes en Segunda División, gracias al excelente rendimiento que está ofreciendo en Segunda RFEF con el Sevilla Atlético, con el que ha materializado ya nueve goles.

Isaac es el máximo goleador de toda la categoría y ha dejado bien claro que la cuarta división del fútbol español se le queda pequeña para su talento y su olfato para el gol. El atacante natural de Lebrija apunta a una salida del Sevilla en el próximo mercado de invierno, ya que su condición de futbolista mayor de 23 años le impide alternar el primer y el segundo equipo sevillista y en el filial la sensación es de estancamiento, pues se trata de un futbolista que está para retos mayores.

El Córdoba CF, que ya pretendió al jugador en el pasado mercado de verano, llegando a esperar durante semanas la autorización del Sevilla para su salida, no ha perdido de vista su desempeño. Todo lo contrario, pues como el propio director deportivo del club, Juanito, reconoció hace un par de semanas, Isaac Romero reúne las características ideales para reforzar la delantera del conjunto blanquiverde, en ese contexto de un único fichaje en el que se mueve el club por el momento.

Y es que su hipotética llegada cubriría de una tacada las carencias en banda y en la punta de ataque, al tratarse de un jugador rápido, con desborde y olfato de gol, características que al Córdoba le vendrían de perlas para reforzar su candidatura a pelear por el ascenso a Segunda División.

Con el entorno del jugador existe buena sintonía y eso propició que su llegada en el pasado mes de agosto pareciese una opción más que real, truncada finalmente por la negativa del Sevilla a dejarlo marchar. Ahora, sin embargo, el problema es que el sobresaliente rendimiento del jugador no ha hecho más que reforzar el interés de varios equipos de Segunda División que en su momento ya preguntaron por su situación al Sevilla.

El Huesca se suma a la lista

El Zaragoza, el Albacete y el Tenerife no pierden de vista al goleador de Lebrija desde hace meses y ahora se ha unido a ellos un candidato que cuenta con una baza importante. Se trata del Huesca, según reveló ABC de Sevilla, que ya ha preguntado al Sevilla por una posible cesión del joven delantero. El as en la manga del conjunto oscense es su entrenador, un Antonio Hidalgo que arrancó la temporada en el Sevilla Atlético, equipo del que salió hace unos meses cuando a sus puertas llamó el Huesca. Hidalgo fue el principal responsable de que Isaac no saliera del filial sevillista, pues insistió por activa y por pasiva en su importancia para el filial de Nervión. Ahora, sin embargo, después de ser él el que cogió la puerta de salida para dar el salto a Segunda, pretende recuperar a un futbolista al que conoce sobradamente.

Con ese cartel importante que Isaac Romero empieza a hacerse entre los equipos necesitados de retoques en Segunda División, las opciones del Córdoba CF de acceder a su fichaje se complican. En el club blanquiverde son conscientes de ello, aunque la buena relación entre las partes se mantiene y el CCF tratará de jugar sus bazas. Durante semanas, el entorno del futbolista defendió que la opción del Córdoba gustaba mucho para el desarrollo del jugador y ese escenario no parece haber variado mucho, aunque la competencia en enero, si el futbolista termina por ponerse a tiro, será mucho más intensa de la que ya existía en agosto.