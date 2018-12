Curro Torres ha valorado en la sala de prensa de El Arcángel, la impresión que tiene del choque que este sábado mide al Córdoba y al Reus. "Es un partido importantísimo, no sé si una final pero es el primero que tenemos ahora. Queremos los puntos y vamos a luchar por ellos", ha indicado el técnico del Córdoba, que cree que "mi equipo está creciendo, en Zaragoza dimos un paso al frente en algunos aspectos, pero tenemos un margen de mejora grande", algo por lo que está "contento con la evolución del equipo pero no conforme con los resultados".

El técnico valenciano de origen alemán ha dado su lista de convocados para el partido de este sábado en Reus, donde no estarán Jesús Valentín y Erik Expósito por decisión técnica, mientras que Alfaro, Fernández, Javi Lara y Aguado se lo pierden por lesión. Las dos principales novedades son el regreso de Luis Muñoz tras dejar atrás su convalecencia y Bambock, que no viajó a Zaragoza y que aún no ha jugado en liga desde que Torres es el técnico del Córdoba.

Sobre la ausencia por segunda semana consecutiva del punta canario, Torres ha indicado que "es una decisión técnica, creemos que tenemos cubiertos esos puestos y es una cuestión de espacio". También comentó acerca de Luis Muñoz que cree que "puede darnos alternativas en varios puestos".

El técnico del Córdoba se ha referido al duelo del Reus, que llega envuelto en un ambiente enrarecido por los problemas del rival. "Lo primero es solidarizarnos con la gente del Reus, que no lo están pasando bien y nadie quiere que eso pueda suceder", ha apuntado, aunque tiene claro que "nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tratar de afrontarlo bien y conseguir los tres puntos".

Viaja sin confianzas

Desconfía Curro Torres del Reus, pues sabe que "es un equipo que tiene una idea clara y la lleva a cabo. En los últimos partidos ha variado un poco y arriesga menos, pero tiene un once inicial bueno, compite y nos pondrá las cosas difíciles, aunque también ha reivindicado que "nosotros lo sabemos, pero también tenemos cosas que decir en el partido". Lo que no le sorprende es que el cuadro rojinegro esté sacando buenos resultados: "Es un buen equipo que, a pesar de la situación que están viviendo, trabajan. No me sorprende que ganaran en el campo del Alcorcón".

Al margen de todo lo que se ha vivido en los último días, Curro Torres ha insistido en que "nosotros hemos trabajado durante la semana pensando en el partido y tratando de prepararlo lo mejor posible. Estamos preparados para competir y hacer nuestro trabajo y lo que suceda no es una cuestión nuestra".

En esa preparación, al técnico se le ha visto probar con defensa de tres centrales esta semana, algo que explica porque trabaja en "sacar el máximo rendimiento a la plantilla. El hecho de un sistema u otro no cambia la idea y la forma de afrontar los partidos. Es algo que hay que trabajar porque durante los partidos puede haber cambios, pero lo importante es que los futbolistas trabajen en la misma dirección, sea cual sea el sistema que se pueda utilizar".

Alabanzas a Jaime Romero

Además, sobre el rendimiento de su equipo en ataque, Curro Torres ha expresado que no está "de acuerdo con que no llegamos con gente suficiente para crear ocasiones. El otro día nos faltó dar el último pase pero la gente estaba donde tenía que estar". "Nos faltó acierto y tranquilidad en el último pase", ha precisado el técnico blanquiverde, que cree que "Jaime Romero es un jugador importante, sabemos que puede jugar en las tres posiciones de arriba y seguro que irá creciendo conforme pasen los partidos. Nos aporta muchísimo y el otro día hizo un trabajo buenísimo".

También se le preguntó al preparador cordobesista por los más jóvenes, Andrés Martín y Sebas Moyano, que están contando con minutos desde su llegada. "Las oportunidades se las están ganando a base de trabajo. Yo no regalo ni una oportunidad. Cuando salen están cumpliendo con lo que se les pide", ha reconocido Torres.