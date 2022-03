Recta final de temporada: once episodios para que el Cordoba CF culmine su obra

"Las ligas se deciden en las diez últimas jornadas", decía un sabio del fútbol tan exitoso como fue Luis Aragonés. Razón no le faltaba, porque de nada sirve crear grandes expectativas al comienzo de temporada si al final acabas fracasando en tus objetivos. Sin embargo, empezar con mal pie y terminar alcanzando el logro que se esperaba a comienzos de campaña es una sensación de éxito y capacidad de superación que hace olvidar cualquier cosa que se haya hecho mal en el pasado.

"La temporada va llegando a su recta final y todo el mundo se juega algo, ya sea en la zona de arriba o por la de abajo", comentó otro sabio, aunque no tan mediático, como es Germán Crespo, en la rueda de prensa llevada a cabo al finalizar el último encuentro liguero que disputaron en El Arcángel ante el Mensajero (3-1). Se lo puso muy difícil el cuadro canario a los blanquiverdes para ganar, una prueba más que evidente de que la Segunda RFEF va llegando a su fin y de que todos quieren dar el empujón definitivo que les haga alcanzar sus objetivos.

Finalizada la jornada 24, al Grupo IV le quedan exactamente diez jornadas para llegar a su fin. Es decir, al Córdoba CF le quedan diez partidos para confirmar su ascenso a Primera RFEF más el aplazado que tiene pendiente por disputar en El Arcángel ante el Tamaraceite. De esos duelos, cuatro serán en el feudo blanquiverde, uno de los seguros de vida de los de Germán Crespo, que han ganado los 12 partidos jugados en casa en liga.

Los seis choques restantes son lejos del feudo cordobesista. Curiosamente, tras visitar el Maulí para hacer frente al Antequera este domingo (17:00) y recibir en casa al San Roque de Lepe el sábado 19 de marzo (19:00), los de Germán Crespo visitan tres estadios seguidos de sus tres perseguidores más cercanos al liderato que actualmente ocupan con 55 puntos. En la jornada 27, el Emilio Macarro Rodríguez del Montijo espera al Córdoba. Los extremeños son terceros con 41 puntos.

En principio, una diferencia salvable, pero la salida más peligrosa e importante es la que acontece la siguiente semana ante el Cacereño. Se trata del perseguidor por excelencia de los cordobesistas. ya que es segundo y está a seis puntos de distancia -con un partido más-. Ahí se puede decidir el ascenso. Y es que, después, el Córdoba, en la jornada 29, recibe en su estadio al Villanovense, único equipo que hasta ahora ha sido capaz de ganarle en liga. Es la oportunidad para vengarse, aunque en caso de obtener el triunfo, no todo estaría acabado, porque luego toca visitar el campo del Mérida, que es el actual cuarto clasificado.

Las Palmas Atlético en El Arcángel, la posterior visita al Panadería Pulido, cerrar la temporada en casa ante el Ceuta y luego, acabar la liga regular en Vélez dejaría la temporada blanquiverde finiquitada salvo que ocurra la catástrofe de que el Córdoba acabe jugando el play off de ascenso y no logre subir directamente. Son once episodios complicados donde los de Germán Crespo se la juegan en campos donde no hay nada decidido. Eso sí, si para el Córdoba CF se tratará de un sprint final difícil de superar, más lo será para esos rivales que todavía les queda hacer frente al líder todopoderoso.

El Córdoba de los miniretos

Las diez últimas jornadas no solo son determinantes para definir la clasificación del Grupo IV de Segunda RFEF y para que el Córdoba CF consiga su ansiado ascenso. Dentro del propio club, tanto jugadores como cuerpo técnico han manifestado en varias ocasiones sus deseos de cumplir con los famosos miniretos. Ajenos a ese ascenso que podrá llegar más tarde o más temprano, el objetivo no es otro que ganar todos los partidos posibles esta temporada.

Pulverizar a sus últimos once rivales les dará 33 puntos más, que los dejarían con 88 como líderes y con el ascenso prematuro bajo el brazo. En eso piensa toda la plantilla, que quiere hacer historia en esta temporada para el recuerdo. Por ello, otro de esos miniretos es el de marcar un registro goleador difícil de alcanzar. Por ahora, van 60 goles a favor en 23 partidos, un registro que sale a 2,6 goles por encuentro y con casi una goleada cada partido incluida.

Ahí entra también en juego el registro goleador de cada futbolista, pues en la pole por hacerse con el pichichi de este Grupo IV están grandes artilleros como Willy Ledesma y sus 14 tantos; Adrián Fuentes con 11; y Miguel De las Cuevas empatado a nueve goles con Antonio Casas. Desde el primero al cuarto puesto en el ranking de máximos goleadores son todos cordobesistas. Un registro que querrán ampliar para terminar haciéndose con el récord de goles blanquiverdes y del Grupo IV e incluso de la categoría, que domina el ex-cordobesista Charles con 16 tantos realizados en las filas del Pontevedra.

¿Quién seguirá en el club?

Todos los jugadores del Córdoba CF quieren seguir en el club, o al menos eso parecen manifestar. Por ahora, son 14 los contratos en la primera plantilla que se mantienen para la temporada que viene. Hay jugadores como Miguel de las Cuevas y Carlos Marín, que renovarían automáticamente por objetivos. El alicantino quiere alcanzar los quince goles para seguir vinculado al club en el que es un ídolo tras cuatro temporadas vistiendo la blanquiverde. Lleva nueve tantos, por lo que tiene once partidos para macar esos seis que le faltan. El guardameta, por su parte, tiene que llegar a los 20 partidos disputados con el primer equipo para ampliar su contrato hasta 2023. Lleva doce en la competición doméstica y tres en Copa RFEF, por lo que, siendo el titular del equipo y con la confianza de su entrenador, la renovación está al caer.

Otros jugadores tienen el futuro más incierto porque finalizan su vínculo con el club, como son los casos de Bernardo Cruz, Visus -llegó cedido por el Betis el pasado verano-, Viedma, Julio Iglesias, Meléndez y Samu Delgado. Todos ellos, a excepción de los dos últimos porque están lesionados de larga duración, intentarán aprovechar al máximo los once últimos partidos que les queda para demostrar su valía y que deben seguir en el club un año más.

El resto de la plantilla que tiene contrato son: Felipe Ramos, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez, Carlos Puga, Javi Flores, Toni Arranz, Omar Perdomo, Luismi, Antonio Casas, Willy Ledesma, y Álex Bernal, que fue el último del equipo en firmar su ampliación de contrato hasta 2023.

Eso sí, jugadores como Omar Perdomo, que se quedó fuera en las dos últimas convocatorias de UD San Fernando y Mensajero, y que ante el Don Benito no jugó pese a estar en el banquillo todo el encuentro, deberán agotar sus últimas oportunidades para ganarse la confianza de la directiva y de Germán Crespo para la próxima campaña.

Desde el filial también verían con buenos ojos que el Córdoba CF lograse ascender con varias jornadas de antelación al final de liga para los blanquiverdes no se jugaran nada en los partidos restantes y así los canteranos puedan sumar minutos con el primer equipo. Efectivos como Ale Marín, Manolillo, Valtteri, Iván Martínez o Rafa Castillo podrían debutar con el primer equipo tras haber estado en algunos de sus entrenamientos intersemanales. Aunque también hay jugadores que buscan seguir siendo llamados por Germán Crespo como lo han sido Christian Delgado, Tala o Abreu.