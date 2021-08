Puga y Visus, juventud y talento para el Córdoba CF

De vuelta a las presentaciones en el Córdoba CF. Puga y Visus, conocidos por la parroquia cordobesista, vivieron su puesta de largo como jugadores del primer equipo. Juventud, calidad y talento al servicio de la entidad blanquiverde, con el que esperan lograr el objetivo del ascenso a Primera RFEF durante esta próxima temporada.

Juanito, sobre Carlos Puga, expuso que es "un jugador que partió de extremo pero poco a poco por sus condiciones se acercaba más a jugar como lateral para sacar sus virtudes". "Para reforzar el primer equipo, es un jugador de recorrido, con potencia, con perfil ofensivo y que poco a poco se está haciendo con el puesto de lateral, un jugador de futuro para la entidad", comentó el gaditano del motrileño al que le tienen "depositadas muchas esperanzas".

Por su parte, Puga apuntó que "este año me han dado la oportunidad de formar parte del primer equipo -con el que debutó el curso pasado-, estoy muy ilusionado y espero conseguir los objetivos". Sobre la influencia del técnico granadino, el motrileño apuntó que "no conocía a Germán Crespo antes de llegar al Córdoba CF. Vengo gracias a él, me da la confianza y su estilo de juego me va bien".

"Creo que va a ser una categoría que va a exigir muchísimo. No va a ser fácil conseguir el objetivo pero con trabajo lo conseguiremos", comentó el jugador nazarí. También habló de las expulsiones sufridas por el equipo, aunque "no lo veo malo. Vamos con intensidad porque buscamos que el míster nos vea bien para formar parte del primer once". "No creo que seamos agresivos, pero queremos buscarnos un hueco en el once", reiteró el motrileño.

Aunque tenía un año más de contrato, el club le hizo uno nuevo a su llegada al primer equipo. Además, Puga apuntó que "los sub 23 no somos menos que cualquier jugador. Tenemos que aportar más para entrar en el once, venimos con más ganas y pienso que esa mezcla es perfecta para formar una buena piña en el equipo de cara a conseguir el objetivo". De momento, Puga apuntó que "el año pasado entré dos semanas y hablé poco con De las Cuevas y Javi Flores pero son jugadores que te ayudan a tener un buen grupo".

Por otro lado, Juanito expuso que Visus es "un jugador que teníamos muy claro que lo queríamos a era él desde el principio, pero teníamos que esperar y no hicimos otro movimiento porque pensábamos que él tendría las mismas garantías que Bernardo, José Cruz o José Alonso porque está al nivel de ellos". "Está en plena forma y a gran nivel para disputar el puesto de titular".

"Vengo con mucha ilusión y quiero demostrar aquí en este club", apuntó Visus en su puesta de largo. "Soy jugador del Betis y uno cuando está en un equipo quiere formar parte de esa plantilla, y esa eran mis expectativas, pero sabía del interés del Córdoba y no me lo pensé en venir aquí", comentó el zaguero madrileño.

A pesar de que se demoró su llegada "más de lo normal" por la inscripción del Betis, Visus está "agradecido al interés del club. Quiero que llegue la temporada, los partidos oficiales, y demostrar que estoy aquí para darlo todo". "Cuando venía, sabía que me tendría que ganar el puesto porque hay centrales que son más experimentados que yo y han jugado en categorías superiores, pero puedo aprender mucho de ellos", señaló.

Sobre el reto del club, Visus, que se recupera de un esguince de tobillo, tiene claro que es el "ascenso y para ello han conformado la plantilla que tenemos". Para conseguir ese deseado premio final, el madrileño apuntó que hay que "empezar con buen pie e ir conformando la piña, pero si conseguimos ser un equipo solido conseguiremos el objetivo".