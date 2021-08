La evaluación de Juanito: "las virtudes y carencias" de la pretemporada del Córdoba CF

Juan Gutiérrez Juanito tomó la palabra tras la puesta de largo de Carlos Puga y Ricardo Visus como jugadores del Córdoba CF. El director deportivo repasó la actualidad del equipo e hizo balance general de lo que se ha visto hasta la fecha con los encuentros de preparación, donde se ven "las virtudes y las carencias del equipo". En ese sentido, le ha llamado la atención "los problemas del equipo en el balón parado defensivo, donde no solo estamos encajando algún más si no que además nos rematan con alguna facilidad".

Por otro lado, "el tema de las expulsiones -seis en cuatro partidos- no le doy importancia porque siendo pretemporada es el momento de demostrar carácter, pero es importante saber manejarlo en la competición". De hecho, apuntó que "en el último partido contra la Balompédica, el equipo estaba reaccionando, se estaba encontrando mejor, teníamos el balón y empezábamos a atacar, pero esa expulsión de José Alonso te merma todo y te hace bajar el nivel". Aún así, "el equipo estuvo más o menos bien, pero llega una segunda expulsión que da al traste con todo lo que se vea".

Para Juanito, y como también dijo Carlos Puga en su presentación, es "un exceso de ganas por contentar a Germán y buscarse un hueco en el once inicial". Pero el director deportivo también quiso "ensalzar las virtudes de los jóvenes jugadores que apuntan a ese once titular en Jerez y la diversidad que tiene el equipo en varias posiciones, con opciones en banda, mediapunta, delantera y en defensa, donde me preocupan las lesiones de los guardametas y ahora los jugadores del centro de la defensa".

Sin Bernardo Cruz ni José Cruz y con Visus también con molestias, Juanito espera que "se vayan recuperando poco a poco y que esas molestias se tengan menos durante la temporada". En definitiva, el gaditano está "contento con la plantilla confeccionada". Además, "esta mañana precisamente le he comentado a Germán si necesitaba algo y me ha dicho que no, que está satisfecho con todos".

"Tiene una competencia muy real en todos los puestos y sabe (Germán Crespo) que el jugador que comience de titular no quiere perder el puesto, porque no hay jugador prescindible. Cualquier jugador puede competir y eso es lo bueno de generar esa competencia", apuntó Juanito. No obstante, es evidente que "los rivales te pondrán en el sitio y habrá que ir con humildad a campos complicados".

También habló del primer rival liguero del Córdoba CF, un Xerez DFC que es "un equipo que está cosechando buenos resultados en pretemporada -ganó 2-1 al San Fernando el sábado-, que cuenta con un técnico experimentado en la categoría y tiene un bloque sólido", por lo que será "una piedra de toque bastante importante a la que esperamos llegar con los máximos efectivos posibles".

Por otro lado, también habló de la diferencia del equipo del año pasado al actual: "Es difícil hacer un balance porque son amistosos. No sé si será más o menos compensado, pero si que es verdad que, con un presupuesto un tercio menor en plantilla, hemos confeccionado un equipo que tiene garantías reales de disputar la Primera RFEF, no se si para luchar por los puestos de arriba o por permanecer".

"Si que es verdad que cuando un equipo tiene que disputar una categoría mas baja y luchar por el primer puesto, es diferente. Lo vemos en equipos que suben de Segunda, que les cuesta tres, cuatro o cinco años lograrlo, pero sin hacer cambios se estabilizan en Primera División", señaló el director deportivo. De hecho, añadió que "todo es más complicado cuando juegas a ser campeón, porque siempre eres el rival a batir y por mucha plantilla que tengas, debes demostrarlo en el campo y tener esa capacidad de encontrar esa regularidad".

Tras siete partidos de pretemporada, Juanito comentó que están "contentos con lo que vemos, pero hay que esperar a la competición para poder evaluar de forma real". Por otro lado, el director deportivo habló del filial, un equipo "competitivo, pero más joven que el del año pasado". En ese sentido, hay que darle "tiempo" a los de Diego Caro, ya que "el proyecto es a dos o tres años vista para que puedan ser el futuro del Córdoba en unos años".