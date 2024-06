Bajas en la Ponferradina y el Córdoba CF para el primer partido del 'play off' de ascenso a Segunda División

La Ponferradina y el Córdoba CF arrancan este domingo su eliminatoria de semifinales en el play off de ascenso a Segunda División, con un primer duelo en El Toralín al que ambos conjuntos llegan con bajas importantes, pese a no ser muy numerosas. Y es que tanto Juanfran García como Iván Ania perderán, al menos, a un titular habitual en sus equipos, además de mantener alguna duda en sus planes por aspectos físicos.

En el caso de la Ponferradina, el que no estará seguro disponible para su entrenador de cara al partido de este domingo es Andoni López. El lateral izquierdo habitual de la Ponfe durante toda la temporada ha tenido una mala suerte tremenda ahora que llega la postemporada. En el primer entrenamiento de su equipo con vistas al duelo ante el Córdoba CF, un fuerte golpe recibido en la cabeza le llevó a ser ingresado un centro hospitalario, en el que el futbolista estuvo 48 horas en observación después de haber sufrido mareos fruto de esa fuerte colisión.

Yeray Cabanzón, duda en la Ponferradina

Aunque el futbolista está bien y algo más recuperado del percance sufrido, es obvio que la Ponferradina no forzará lo más mínimo su presencia en este partido de ida en El Toralín, confiando en recuperarlo para la visita a El Arcángel del próximo fin de semana. En su lugar, Juanfran García podría alinear a Nil Jiménez, el recambio natural en su plantilla. Eso siempre que el técnico valenciano no opte por presentar un equipo con tres centrales y dos carrileros, algo que ya ha hecho en momentos puntuales del curso.

Además de la baja segura de Andoni López, la Ponferradina tiene la duda de Yeray Cabanzón, que parece que llegará a tiempo para el partido, aunque su presencia en el once inicial no está clara. El motivo es un bocadillo, como su propio entrenador contó en la previa. Un golpe en el músculo que no pasó a mayores pero que dejó al futbolista con unas molestias que podrían hacerle no ser titular ante el Córdoba CF.

En el lado positivo, Juanfran García tiene a su disposición a Raúl Dacosta, un hombre que cuajó una gran primera vuelta de campeonato pero que en la segunda ha sido presa de las lesiones, que le han impedido seguir brillando como lo hizo en sus primeros partidos con la Ponferradina. De cara al play off de ascenso, el atacante parece listo para volver a ayudar a sus compañeros.

Martínez, baja sensible en el Córdoba CF

En el Córdoba CF, las buenas noticias las pone José Manuel Calderón, recuperado de los problemas musculares que sufrió en el penúltimo partido de liga y que hicieron peligrar su presencia en este arranque del play off. El zurdo, sin embargo, ha vuelto a demostrar que recupera como pocos y, si no media un nuevo contratiempo, Iván Ania podrá contar con él de inicio en el partido ante la Ponferradina de El Toralín.

La cara negativa es la de José Antonio Martínez, que sigue sin recuperarse de sus problemas musculares y que dejará un hueco importante en la defensa del conjunto blanquiverde. Mati Barboza es el principal candidato para partir como titular junto a Adrián Lapeña. Los servicios médicos del Córdoba CF trabajan con la idea de que Martínez pueda estar disponible para el partido de vuelta, siempre y cuando Iván Ania lo considere oportuno.