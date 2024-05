Iván Ania, antes del Ponferradina - Córdoba CF: "En el 'play off' no hay favoritos"

El Córdoba CF ya tiene el foco puesto en el encuentro de la Ponferradina en El Toralín. Antes de viajar este viernes hacia León, Iván Ania compareció este jueves para analizar un partido en el que "no hay favoritos". "Son un equipo recién descendido de Segunda División", apuntó el de Oviedo antes de comentar que el cuadro berciano es "sólido y compacto". No obstante, el preparador asturiano expuso que "lo único que nos gustaría es poder celebrar en un mes la vuelta del Córdoba al fútbol profesional".

Tras acabar la fase regular en la segunda plaza del Grupo 2 de Primera RFEF, el Córdoba CF se centra en la Ponferradina, un envite en el que "lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, nos debe hacer progresar". "Si llegamos al play off con 77 puntos, hicimos las cosas bien. Estas mismas cosas nos deben llevar a pasar eliminatoria e intentar conseguir el objetivo", apuntó el técnico de Oviedo.

Sobre la posible ventaja que le puede dar el hecho de ser segundos y ascender con cuatro empates sin goles, Iván Ania dijo que "ni lo pensamos". "No lo trabajamos eso porque si vas a empatar, pierdes. Y si vas a ganar, puedes empatar", señaló el asturiano. "Cuando se decía que los partidos del Málaga o del Ibiza eran de play off, son rivales de play off, pero el play off es otra cosa. El play off es el partido de 180 o 210 minutos".

"Es verdad que no hay penaltis y pasas por clasificación. Son cosas pensadas, pero tenemos que salir a ganar como lo hemos hecho en todos los campos. Somos el mejor visitante junto al Castellón y es una ventaja que nos da clasificación, pero no nos debemos de centrar en eso. Nos favorece, pero si no lo podemos utilizar mejor", comentó Iván Ania.

También fue claro al indicar que "en esto no hay favoritos". La Ponferradina es "un recién descendido de Segunda". "En estos partidos o en los derbis, no hay favoritos, no hay dinámicas, no hay sensaciones...", comentó el preparador del Córdoba CF. "Aquí no hay claros favoritos. Lo que hay, son partidos tácticos, con pocas ocasiones y de concentración extra", comentó el asturiano, que indicó que los jugadores saben "la transcendencia que tiene el partido", que se puede decidir por "una individualidad, pero lo gana el bloque, el equipo".

"Para nosotros es positivo las vueltas en casa"

Sobre la Ponferradina, Iván Ania comentó que "un equipo compacto y sólido, con cambio entrenador". "Con Juanfran llevan diez partidos, con dos sistemas distintos y tenemos que estar preparados para lo que nos planteen", apuntó el de Oviedo, que tiene claro que deben "ser nosotros mismos". "Va a ser un partido difícil porque es un equipo con experiencia, con jugadores expertos como Yuri, Borja Valle, Longo, Ernesto... jugadores que han ascendido y saben lo que es esto", apuntó el asturiano

Sobre el despertar de los seguidores cordobesistas y las colas que se están formando desde el miércoles en El Arcángel, Iván Ania reconoció que notan "la ilusión que se ha despertado". "Nos sentimos preparados" para pelear por el objetivo, por lo que "lo único que nos gustaría es dar esa alegría a la afición y podamos celebrar la vuelta del Córdoba al fútbol profesional".

"Somos un equipo con números dentro y fuera que son parecidos", apuntó un Ania que prefiere jugar "la vuelta en casa". "La afición es un plus. Lo vimos el día del Málaga cuando ellos meten dos delanteros y con ese último córner que lo defendimos los 11 y los 20.000 espectadores que habían en el estadio". "Yo ascendí como visitante con el Racing, pero para nosotros es positivo el jugar las vueltas como local", comentó el técnico del Córdoba CF.