Juanfran García, antes del Ponferradina - Córdoba CF: "Te puedo decir que ellos están preocupados"

"Cuando te presentas en un play off, ya sabes lo que te estás jugando". Juanfran García se mostró "súper contento" en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará este domingo en El Toralín la Ponferradina ante el Córdoba CF. De hecho, recalcó que "no tiene nada que la competición liguera con lo que nos vamos a enfrentar. Son situaciones diferentes y ahora las dinámicas no sirven para nada porque da igual si te presentas con una victoria o una derrota".

"Llevamos una semana de entrenamientos a nivel físico, emocional y de todo muy alto, y de autoconfianza. Eso me transmite que venga con el semblante tranquilo por la tranquilidad que me transmiten ellos (sus jugadores", expuso Juanfran García sobre cómo llega su equipo al compromiso de este domingo en El Toralín.

También indicó que sus jugadores pueden "no hacerme ningún caso. Ellos deben jugar el partido y siempre hay unas pautas, pero dentro de esas pautas el jugador tiene que acordarse de cuando iba al colegio y jugaba en el patio con sus amigos". "El jugador tiene que quitarse ese miedo a base de hostias; tiene que arrancarse el miedo y disfrutar dentro de unas pautas de plan de partido, pero el jugador no puede estar atado", comentó el técnico de la Ponferradina, que tendrá solo la baja de Andoni López.

Incluso Juanfran García llegó a decir que su equipo va a sorprender "mucho". Cuestionado si era un órdago, el técnico valenciano indicó que "puede ser". "Como hay partidos que el equipo no está bien y es por la presión, como el último o el de Sabadell que se vio al jugador agarrotado... Es hora de soltarse y que se sienten identificados con la afición y y la afición con el equipo", señaló el preparador del conjunto berciano.

El choque del domingo "nos viene fenomenalmente bien". "Va a ser un once que nos vamos a identificar todos", comentó Juanfran García. Eso sí, "el nivel de concentración debe ser alto, pero la eliminatoria son 180 minutos y dentro de esos minutos debemos saber gestionarlos. ¿Eso no está reñido a que se vaya a por el partido? No está reñido", apuntó el de Valencia.

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando y de la importancia de la portería a cero. Eso es lo que estamos buscando dentro del once, ese equilibrio, ese control y dentro de esas cosas claras el jugador tiene libertad absoluta, ya que muchas veces se plantea una cosa y no es igual o se modifica algo y el jugador debe soltarse", aclaró el preparador de la Ponferradina.

Sobre el rival, Juanfran García comentó que escuchó "la rueda de prensa de mi compañero y dice cosas coherentes". "Dice (por Iván Ania) que la Ponferradina es un equipo fuerte, que el play off no entiende de dinámicas y te puedo decir que ellos están preocupados. No sé si es la palabra adecuada, pero no es fácil enfrentarse a la Ponferradina y al mismo tiempo nosotros. Nos tienen respeto, el mismo que nosotros le tenemos a ellos porque es un equipo que va a por los partidos y le da igual jugar en casa o fuera", expuso el técnico valenciano.

En cuanto a los números de los blanquiverde, dijo también que "eso te indica que no juega con el resultado y que su planteamiento o modelo de juego es igual dentro o fuera". También es verdad que "la Ponferradina tiene hombres expertos y por historia tiene un porcentaje alto de que se cumple". No obstante, añadió que serán "dos equipos con mucha respecto, pero sin miedo".

"El Córdoba CF es un equipo que no especula"

Por otro lado, indicó Juanfran García que será "una eliminatoria igualada. La vuelta es en su casa, pero no nos preocupa. La vuelta en nuestra casa nos puede dar más, pero sinceramente pienso que da igual dónde juegues. Lo importante es que el jugador se lo crea". "La mentalidad de la gente ha cambiado, somos más positivos y eso quieren o no, aunque parecen cosas tontas, se transmite a los jugadores y llegando al partido más aún", señaló el técnico valenciano.

El Córdoba CF "no especula y tiene mismo porcentaje de puntos fuera que en casa. Va a por los partidos, tiene gente rápida por las bandas y los puntas y mediapuntas generan superioridad en mediocampo... Es un equipo al que se le debe tener respeto, al igual que ellos a nosotros", reconoció Juanfran García sobre el nivel del conjunto cordobesista.

Por último, también aclaró que él fue el primero en criticar "los últimos dos partidos nuestros, pero siempre protegeré al jugador y esto es otra vida. La gente se ha dado cuenta porque da un gustazo ir por la ciudad viendo la bandera de la Ponferradina por los balcones. Ahora viene lo bueno y hay que disfrutarlo". "Todos los jugadores son superiores si se lo creen y estos jugadores no son inferiores a ninguno del equipo rival. Como vestuario son superiores a cualquiera, pero se lo tienen que creer. Si crees, te lleva a querer y se tienen que mentalizar en eso. Si no puede uno, el equipo puede. Desde el lunes han limpiado la mente y el objetivo es el Córdoba e ilusionar a la gente", comentó Juanfran García.