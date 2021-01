Uno de los grandes protagonistas del empate del Córdoba CF ante el UCAM Murcia fue Manu Farrando, tanto por su presencia en la jugada del gol de los locales como por las opciones que tuvo en ataque, cabeceando siempre con peligro varias jugadas de estrategia.

Al término del encuentro, el defensor balear de origen argentino estaba bastante descontento con el resultado, porque vio a su equipo mucho mejor que el rival. "Creo que fuimos superiores, tuvimos más ocasiones. No lo vimos reflejado con los tres puntos, pero el trabajo del equipo fue muy bueno y es el camino a seguir", apuntó el zaguero.

Farrando explicó el gol del UCAM Murcia como una sucesión de fatalidades: "Fue una acción rápida, un centro que yo primero no la saco y luego no consigo contactar con la totalidad de la pelota, le rebota al delantero, luego a otro jugador, y termina en gol. Pero son acciones puntuales, creo que tenemos que quedarnos con el trabajo del equipo, que no es fácil cuando te pones abajo en un campo así, pero el equipo hizo méritos para llevarse los tres puntos". De los puntos a destacar del Córdoba CF, señaló en primer lugar "la entrega", y después el juego: "Con balón fuimos superiores, con posesiones muy largas. Es el camino que debemos seguir, van a llegar los resultados seguro".

Ahora, el Córdoba CF ha caído a la cuarta posición, fuera de momento de los puestos que dan derecho a seguir optando al ascenso. "No hay que ponerse nervioso, falta bastante aún, seis partidos. Los equipos pierdes y ganan, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, en la línea del partido de hoy. El equipo está bien, teniendo ocasiones. Ahora son seis partidos, seis finales, para darlo todo. Tenemos que estar tranquilos porque los resultados van a llegar", aventuró Farrando.

El defensa, que volvió al equipo en lugar de Álex Robles en el lateral derecho, se congratuló también de la aportación de todo el grupo. "Tenemos equipo para ir rotando, cualquiera que juega lo hace bien. Es bueno tener esa competencia y ponérselo difícil al míster", apuntó.