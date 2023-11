Málaga CF - Córdoba CF: Iván Rodríguez, la ausencia en la vuelta al trabajo

El Córdoba CF volvió al trabajo en la mañana de este miércoles con una nueva sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva blanquiverde. Una puesta a punto iniciada por los de Iván Ania con la vista puesta en el duelo de este domingo ante el Málaga CF (La Rosaleda, 20:00), encuentro que será clave para las aspiraciones de los cordobesistas por engancharse definitivamente a la zona alta del Grupo 2 de la Primera Federación.

Tras la jornada de descanso del pasado martes, el Córdoba CF volvió a ejercitarse con normalidad, aunque con dos ausencias importantes. La más notable fue la de Iván Rodríguez. El lateral contó con minutos de juego el pasado domingo en la victoria cosechada en El Arcángel ante el Recreativo de Huelva (1-0) después de sustituir a Calderón en el 82'. Una participación tras la que arrastra unas molestias que le impidieron entrenar junto a sus compañeros y que, al menos por el momento, lo convierten en duda para el próximo compromiso liguero.

El lateral diestro se ejercitó en solitario en las instalaciones deportivas de El Arcángel. Caso similar al de Adri Castellano, quien después de recaer de la lesión muscular que arrastra desde hace semanas -todavía no ha debutado esta temporada con la blanquiverde-, no se espera que esté de vuelta de forma inmediata. De hecho, la entidad blanquiverde no se ha marcado todavía ningún tipo de plazo para su reingreso a las órdenes de Iván Ania.

Ante la ausencia de Iván Rodríguez, el entrenador asturiano subió a entrenar con el primer equipo al lateral diestro del filial, Adrián Vázquez. Del Córdoba B también estuvieron presentes el lateral zurdo Álex López -ya habitual a las órdenes del asturiano en las sesiones-, y el extremo Pau Russo, quienes se ejercitaron con normalidad y al mismo ritmo que sus compañeros.

La sesión en la Ciudad Deportivo transcurrió sin sorpresas, aunque con advertencias en el estado físico de dos jugadores importantes para el Córdoba CF. Y es que en el partido a medio campo que los de Ivá Ania pusieron en práctica como último ejercicio no participó Adilson Mendes. El extremo portugués se quedó al margen haciendo estiramientos por precaución pese a haber completado gran parte del entrenamiento a un ritmo alto.

Por su parte, Alberto Toril, que fue el protagonista del triunfo de los blanquiverdes ante el Recreativo de Huelva el pasado domingo al cabecear el tanto que les dio la victoria, completó casi toda la sesión a buen nivel, pero también se retiró del último ejercicio con algún leve gesto de dolor que no fue a más y ni siquiera requirió de asistencia médica.