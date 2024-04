Lapeña, tras su renovación con el Córdoba CF: "Es un sitio en el que estoy a gusto y me siento valorado"

El Córdoba CF ya tiene el foco puesto en el compromiso de este domingo en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla (16:00). Tras la sesión de entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva, Adrián Lapeña, tras su renovación automática al cumplir 25 partidos, acudió a sala de prensa y comentó que se siente "muy contento" por poder continuar vistiendo la blanquiverde el próximo ejercicio.

Pieza clave en el once inicial para Iván Ania, Lapeña, que firmó por una temporada este verano con opción a una opcional, ya tiene un año más de blanquiverde tras cumplir con esos 25 partidos oficiales como titular. Un hecho que le hace estar "personalmente muy contento". "Es un sitio en el que estoy a gusto y me siento muy valorado", comentó el central riojano.

"Mi cabeza está en la temporada y este es un objetivo secundario porque trabajo todas las semanas para tener tres puntos el domingo, a pesar de la renovación que ha sucedido", comentó el ex del Deportivo de la Coruña. Una continuidad que adelantó el Día y que ratificó este pasado martes Antonio Fernández Monterrubio en la presentación de las camisetas solidarias en beneficio de tres asociaciones cordobesas.

"Por mi parte estoy a gusto sea donde sea y no tengo problema en que se haya echo a la luz", comentó un Lapeña que insistió en que solo quiere "que se hable del equipo y de que el equipo vaya consiguiendo victorias" en estas ocho jornadas finales del campeonato en el Grupo 2 de Primera RFEF, en el que el Córdoba CF lucha por dar caza al líder, el Castellón, y lograr así la plaza que otorga el ascenso directo a Segunda División.

Tras cinco victorias seguidas, la racha triunfal se truncó en Mérida con un empate que decepcionó "a todos", como dijo Antonio Fernández Monterrubio. Sin embargo, el equipo está "tranquilo" y la semana va "con normalidad". "Tratamos de afrontar la semana como otra cualquiera. No tuvimos el resultado que queríamos, toca seguir trabajando porque quedan muchas jornadas, estamos ya centrados en el Castilla y ya olvidamos lo de Mérida", puntualizó Adrián Lapeña.

Con la vista puesta en el choque ante el filial blanco en el Alfredo Di Stéfano, donde el Córdoba CF nunca ha ganado, Lapeña apuntó que es "un rival incómodo y sobre todo en Valdebebas". "Está más suelto en casa y aquí estuvo más en bloque bajo saliendo a las contras. En su campo, por lo que he ido allí, es diferente y nos va a costar ganar. Tenemos que hacer cosas bien y apretar los puntos donde ellos sufren", comentó el defensor de La Rioja.

También puntualizó que las veces que fue con la Real Sociedad B y el Deportivo le ha costado y no ha ganado "nunca". "Para mí es romper esa racha individual de no haber ganado", señaló el central riojano. Además, sobre el rival, añadió que "los chavales juegan más sueltos, no tienen presión y su gente les arropa", aunque tienen "la necesidad de puntuar porque están abajo".

Situado el Córdoba CF segundo en la tabla a cinco puntos del líder, Lapeña indicó que "parece que no pero quedan bastantes puntos en juego". "Como nosotros nos dejamos puntos en Mérida, se lo van a dejar el resto de equipos. Tenemos que seguir ganando y tratar de obtener los máximos puntos posibles para ver que hacen los demás", señaló el zaguero cordobesista. "Si miramos al Castellón, al Ibiza o al Málaga, nos equivocamos y tenemos que pensar en nosotros cuando íbamos en solitario y llegaron los mejores resultados", expuso el ex del Deportivo.

Por último, cuestionado por Nico Paz, Lapeña señaló que es "un jugador desequilibrante y con esa calidad y golpeó que tiene puede decidir partidos". Sin embargo, también aludió a otros componentes del filial blanco, "como Álvaro el delantero, o gente como Vinícius o Mario Marín, un mediocentro con mucha calidad y que les mueve muy bien". "Al final son la cantera del Madrid y casi todos son de liga profesional", por lo que insistió en que no deben "bajar la concentración" porque les puede "penalizar".