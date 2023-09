Kuki Zalazar sobre la expusión de Kike Márquez: "Es un contacto muy leve, el árbitro se equivoca"

El Córdoba CF sumó su segunda derrota de la temporada en apenas tres jornadas ligueras, esta vez en casa del San Fernando (3-1). Uno de los pocos protagonistas para bien del mal resultado blanquiverde fue Kuki Zalazar, quien debutó como cordobesista y fue el autor del tanto que maquilló el marcador para los visitantes. El futbolista pasó por zona mixta tras el duelo con un mensaje claro: "Si el partido es once para once, lo hubiésemos ganado".

Y es que el hispano-uruguayo aseguró que la expulsión por roja directa a Kike Márquez a la media hora de juego es el momento en el que "cambia el partido": "La primera media hora que hemos hecho ha sido espectacular, encontrando espacios y llegando a la portería rival y hemos hecho dos ocasiones muy claras. A partir de la expulsión todo cambia y con la mala suerte de que nos meten gol en esa misma falta", añadió Zalazar.

Para el que ha sido el último fichaje del Córdoba CF en este mercado veraniego, la expulsión a su compañero sanluqueño no fue, ya que "no va en ningún momento con la plancha" por delante y el contacto con el defensa del San Fernando fue "muy leve y no es expulsión". "El árbitro se equivoca", añadió un Kuki Zalazar que se queda con "el trabajo al máximo" de un CCF que lo intentó "hasta el final" y que "en los últimos minutos se vio cómo quería ir hacia arriba" en busca de la remontada.

El hispano-uruguayo destacó principalmente "la primera media hora" del equipo que le recordó al partido excelso ante el Murcia en el que acabaron venciendo y en el que jugaron "espectacular todo el partido". Esta vez, pese a caer en San Fernando, el Córdoba tuvo "personalidad para tener el balón, no meterse atrás y buscar portería", aunque para Kuki deben "corregir los errores cometidos", en referencia a los dos tantos encajados a balón parado en "dos despistes".

Lo único que pudo celebra el jugador del Córdoba CF fue su debut, entrando en el 76' por Antonio Casas, y su posterior gol que puso el 3-1 en el electrónico y encendió una mínima chispa de ánimo que de poco sirvió. "Estoy muy feliz porque quería debutar, aunque se me queda un sabor agridulce por la derrota. Estoy feliz porque veo al equipo muy bien y podemos hacer grandes cosas. Equipo tenemos de sobra para hacer cosas importantes", concluyó Kuki Zalazar, quien está centrado en que "el fin de semana que viene hay otra oportunidad en casa".