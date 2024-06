Kike Márquez, "con los pies en el suelo porque todavía queda un pasito" tras el triunfo del Córdoba CF

El Córdoba CF sigue escalando hacia el ascenso a la Segunda División tras eliminar a la Ponferradina en la primera eliminatoria del play off. Los blanquiverdes confirmaron su pase a la final por el ascenso con un 2-1 en El Arcángel que quedó sentenciado después del segundo tanto de los cordobesistas marcado en el descuento por un Kike Márquez que pasó por la zona mixta de El Arcángel.

"Estamos motivados, contentos y con los pies en el suelo porque todavía queda un pasito. Es el momento de tener la tranquilidad suficiente porque todavía nos queda un paso. Que la gente lo disfrute y nosotros, a seguir trabajando", precisó el capitán del Córdoba CF, quien fue el autor del 2-1. Un penalti que no solo lo metió él, sino "el equipo, el cuerpo técnico y todos los que estaban en el campo".

En esa acción que determinó el resultado es donde Kike Márquez notó "a la afición de verdad", algo que le hizo recordar las palabras de Alfonso Serrano cuando tuvo la oportunidad de fichar por el CCF en 2022: "Me he acordado de una persona que me llamó antes de firmar en el Córdoba y que me dijo que no te quedes con las ganas de firmar por el Córdoba porque lo que vas a vivir allí es algo especial".

La personalidad para tirar el penalti de Kike Márquez

"Hay que tener personalidad para tirarlos y más en mi situación especial. Tengo ese carácter y esa personalidad", explicó el mediapunta, que partió como suplente en este segundo partido de la eliminatoria del play off de ascenso. Con su gol derrotó a un Ponferradina que "tiene un gran equipo" y que puso "en aprietos" al Córdoba, pero "sin ser superior". Eso sí, el gaditano admitió que no quería que llegara ese gol del empate de la Ponfe, pero que "lo veía venir", aunque "por suerte no llegó esa prórroga" después de que "se generaran dudas dentro del campo".

Kike Márquez ya mira al próximo rival blanquiverde, el Barça B. Un equipo que será muy "diferente" a una Ponferradina que "ha ido como loca arriba con un juego directo", mientras que el filial culé "es más asociativo". Además, el Barça B "se asocia bien y tiene jugadores importantes a nivel nacional e internacional.

El capitán del Córdoba CF admitió que si El Arcángel no se ha llenado cada jornada es porque ellos "no dieron lo suficiente el año pasado" en la primera temporada del CCF en la Primer Federación: "Están dolidos del año pasado y hay que respetarlo, sabíamos que debíamos dar pico y pala para cuando llegara este momento. Cuando llegan los momentos claves, ellos están ahí", concluyó sobre el cordobesismo.