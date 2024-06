El Córdoba CF se deshace de la Ponferradina (2-1) y sigue soñando con el ascenso

A dos partidos del ascenso a Segunda División. Tan cerca y tan lejos. El Córdoba CF toca ya con la yema de los dedos el anhelado regreso al fútbol profesional, después de deshacerse de la Ponferradina en El Arcángel y citarse con el Barcelona Atlètic en una eliminatoria que se prevé vibrante, en la que los blanquiverdes volverán a disputar la vuelta en casa.

Para llegar a esa última instancia, el Córdoba CF tuvo que hacer hincar la rodilla por segunda vez a la Ponferradina, un rival que demostró mucho más orgullo y carácter en El Arcángel de lo que había enseñado en El Toralín siete días antes. Los bercianos, sabedores de que tenían que ser valientes, acongojaron por momentos al CCF y llevaron a los blanquiverdes a un final de partido de infarto que cayó del lado local gracias a la sangre fría demostrada en los momentos clave.

A pesar de que ambos entrenadores hablaron de un escenario de partido largo en la previa, el choque no pudo empezar más frenético en El Arcángel. La Ponferradina pareció entrar por fin en la eliminatoria y, con un planteamiento sobre la pizarra muy similar al de la ida, incomodó al Córdoba CF en las primeros minutos gracias a un actitud totalmente distinta. Atrevidos y buscando la portería de Carlos Marín, los bercianos asumieron riesgos desde el inicio y lo pagaron muy pronto. Porque, a pesar de no haber entrado bien en el partido, el Córdoba CF no tardó en golpear. Los blanquiverdes aprovecharon un balón que parecía perderse por banda y que Albarrán peleó con fe para que Carracedo conectase con Kuki Zalazar. El mediapunta encontró el desmarque de Casas, que se midió en velocidad con Sibille, tirándole un sombrero al central para acomodarse el balón a la pierna derecha y soltar un cañonazo ante el que nada pudo hacer Andrés Prieto. Minuto 6 y El Arcángel -como la eliminatoria- estaba patas arriba.

Con la confianza de ver ampliada su renta tan pronto, el Córdoba fue asentándose poco a poco en el partido, si bien la Ponferradina no desistió de su atrevimiento inicial. Los de Juanfran García se apoyaron en la calidad de Yeray Cabanzón y en la movilidad de sus puntas para seguir acumulando minutos de juego en el campo del Córdoba CF. ¿Cómo respondieron los blanquiverdes? Pues saliendo bien de la presión, jugando a pocos toques, y tratando de hacer daño al contragolpe. En una de esas acciones, Kuki Zalazar volvió a conectar con Casas, que cabeceó alto en el área.

Pasado el primer cuarto de hora de partido, el centro del campo del Córdoba parecía ya más asentado y empezó a mandar en el encuentro, lo que hizo que los blanquiverdes pudieran sacudirse la presión del rival y sentirse mucho más cómodos. En esas llegó un tanto anulado a Kuki Zalazar, por fuera de juego, que podía haber sentenciado la eliminatoria. Carracedo había encontrado a Casas a la perfección y el tiro del rambleño, que parecía entrar, quedó anulado por la intervención de Zalazar.

Con todo, cuando mejor estaba el Córdoba, la Ponferradina volvió a mostrar carácter para llevar el duelo a otro tramo de dominio alterno, con los bercianos amagando pero sin pegar. Y es que ese es el gran lunar de la Ponferradina, un equipo que cuando se suelta es capaz de incomodar a cualquier, pero que no tiene la claridad en ataque necesaria para terminar materializando sus ocasiones. Esas carencias las supo detectar bien el equipo de Iván Ania, al que le bastó estar bien colocado y sin conceder para que Carlos Marín ni siquiera tuviese que intervenir de manera clara en todo el primer tiempo. Y es que la oportunidad más clara de los visitantes fue un disparo de James Igbekeme tras una falta lateral que se estrelló en el cuerpo de Kuki Zalazar.

El segundo tiempo arrancó con otra dinámica, pues el Córdoba CF fue dominador y tuvo una primera ocasión gracias a la electricidad de Adilson Mendes, que superó a su par y sacó un centro que se paseó por el área de los visitantes. La Ponferradina parecía pagar el esfuerzo físico del primer tiempo ante un Córdoba cómodo y contemporizando, sabedor de que el paso de los minutos jugaba a su favor.

Sin embargo, el choque cambió con una de esas jugadas que enchufan a un equipo. Pasada la hora de juego, y sin que los bercianos estuvieran atosigando la meta de Carlos Marín, un centro de Yeray desde la derecha, sin aparente peligro, lo despejó de manera deficiente Adilson Mendes y el balón llegó a James Igbekeme, cuyo chut desde la frontal del área grande remachó Borja Valle en boca de gol. El tanto sembró el nerviosismo en la grada de El Arcángel, que pese a todo reaccionó aumentando los decibelios y ayudando al equipo a pasar el trago.

Respondió con carácter el conjunto cordobesista y Carracedo anduvo cerca del gol gracias a un disparo potente cruzado desde la derecha. Pero, con el empate, la Ponferradina estaba a un tanto de forzar la prórroga y el partido entró en un territorio bastante peligroso, de equilibrios en el alambre. La tuvo la Ponferradina, con un centro de Yeray desde la derecha que Carlos Marín rechazó con timidez y que Ernesto remachó desviado.

Ania movió el banquillo para refrescar a un equipo que lo necesitaba para afrontar el tramo final, añadiendo mordiente en ataque para asegurar la presión al rival y relevando luego a los dos extremos para ganar amenaza por fuera. Ese movimiento fue fundamental en el desenlace del partido. Pero antes, Toril pudo hacer el 2-1 con un cabezazo a un saque de esquina botado por Kike Márquez que no cogió portería de milagro.

Metido ya en un final a cara o cruz, el Córdoba supo llevar el balón a sus hombres de banda y ahí Simo, tras dos intentos fallidos, por fin logró encarar a su par, ingresó en el área y fue frenado con una falta que el árbitro castigó con penalti. Kike Márquez contuvo los nervios y ejecutó a la perfección para sentenciar a la Ponferradina, un equipo que ni aún así se rindió y quemó sus naves con Andrés Prieto subiendo a rematar las últimas bolas colgadas de los suyos. Un rival más que digno al que el Córdoba CF deja en la cuneta por su mayor colmillo en los momentos clave. El sueño del ascenso sigue vivo para el cordobesismo.