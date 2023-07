Kike Márquez y Adri Castellano, las primeras bajas en la pretemporada del Córdoba CF

Los contratiempos no se han hecho esperar en la pretemporada del Córdoba CF, aunque de momento no parecen revestir mayor gravedad. Eso sí, Iván Ania ya ha tenido que lidiar en el segundo día de trabajo estival con dos bajas en un grupo de trabajo que no es aún demasiado numeroso. Kike Márquez y Adri Castellano fueron las llamativas ausencias de la sesión de entrenamiento de este martes, en la que se pudo ver en acción por primera vez a Adri Vázquez, el último fichaje del filial blanquiverde.

Nada más arrancar la tercera sesión de entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva, después de las dos del lunes, llamó la atención la ausencia en el grupo de dos jugadores del primer equipo como Kike Márquez y Adri Castellano. Desde el club confirmaron a los medios de comunicación presentes que ambos eran baja por sendos contratiempos. En concreto, Kike Márquez por una infección que le ha obligado a tomar antibióticos y que le tiene con fiebre, y Adri Castellano por una sobrecarga en el cuádriceps que hizo que los servicios médicos le recomendasen trabajo de recuperación en el gimnasio, para evitar males mayores.

Esas dos ausencias dejaron a Iván Ania con un grupo de 19 jugadores, un efectivos menos de los que dispuso en su primer día al frente del Córdoba CF. Y es que al menos el técnico asturiano pudo contar con un hombre más, toda vez que ya se incorporó Adrián Vázquez a la dinámica del primer equipo. El joven lateral derecho, fichado para el filial desde el juvenil del Real Betis, trabajará como uno más a las órdenes de Ania en estas primeras semanas de pretemporada.

Al margen de esas novedades en el grupo de trabajo, el tercer entrenamiento del Córdoba transcurrió con cierta normalidad y con el balón como gran protagonista. Ania ordenó mucho trabajo combinativo y partidillos en espacios reducidos para probar a sus hombres en espacios cortos. Pese al intenso calor que reinaba en la Ciudad Deportiva, los futbolistas se emplearon a fondo durante la hora que duró la sesión.

Gudelj, un tramo al margen

Fruto de esa intensidad y de los contactos lógicos de los partidillos en espacios reducidos, Dragisa Gudelj se apartó del grupo en el tramo final del entrenamiento, a indicación de los integrantes del cuerpo técnico. El central finalizó la sesión con trabajo físico al margen, muestra clara de que su recuperación completa tendrá que ser progresiva y sin prisas.

Este miércoles, el Córdoba CF volverá a entrenarse en la Ciudad Deportiva en doble sesión, una matinal desde las 08:30 y una vespertina a partir de las 19:30.